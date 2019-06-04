شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتسبب بعض الحالات المرضية أو الطبية فى زيادة حاسة الشم لدى بعض الأشخاص والتى فى كثير من الأحيان قد تشكل إزعاج بالنسبة لهم.

التغيرات الهرمونية هي السبب الأكثر شيوعًا للإحساس المتزايد بالرائحة، خاصة تلك التي تحدث أثناء الحيض والحمل، وهناك أيضًا أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين فقدوا حاسة مثل البصر أو السمع يعانون من ارتفاع في حواسهم الأخرى للتعويض عن الخسارة.

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ووفقا لمجلة "Scientific American" الأمريكية فإن النساء المخصبات لديهن شعور خاص بالرائحة، فخلال النصف الأخير من الدورة الشهرية تصل الهرمونات إلى الذروة، وكذلك تزداد حساسية المرأة الشمية، أيضا هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذا التغيير لا ينطبق إلا على الروائح الذكورية، بما في ذلك الفيرومونات الذكرية والمسك.



ارتفاع حاسة الشم

بغض النظر عن الجنس يعتقد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من القلق قد يواجهون حساسية متزايدة تجاه الروائح، ويُعتقد أن هذه الظاهرة مرتبطة بمعركة الجسم الطبيعية التي تضع الإدراك الحسي قبل كل شيء آخر في حالة الطوارئ.

لا يمكن للقلق فقط أن يزيد من شعور الشخص بالرائحة، بل يُعتقد أيضا أنه يزيد من سوء الرائح، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من القلق هم أيضًا أكثر قدرة على تحديد نوع الرائحة التي يعانون منها.