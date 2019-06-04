شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات الرأس المتكررة قد تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن إصابات الرأس المتكررة تسبب الشيخوخة المبكرة وارتفاع خطر الإصابة بالخرف مبكرا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" فقال الدكتور جيمس كول قائد الدراسة من جامعة امبريال كوليدج في لندن، إن إصابات الدماغ القوية تزيد من الالتهابات، التي يمكن أن تسبب المزيد من الضرر في الدماغ لسنوات بعد ذلك، ويمكن أن تسهم في تطوير مرض الزهايمر أو أشكال أخرى من الخرف.



إصابات الرأس Advertisements

ولتأكيد نتائج الدراسة نظر الباحثون في الأشعة التى أجريت على الدماغ لحوالي 99 شخصا الذين عانوا من إصابات الدماغ من حوادث المرور، وبعد إصاباتهم كان لديهم مشاكل عصبية، وتمت مقارنة هذه الاشعة بمجموعة من الأشعة للأشخاص الأصحاء.

ووجدت الدراسة أن أدمغة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الرأس حدثت بها تغيرات في بنية الدماغ تشبه تلك الموجودة في كبار السن.

ونصح الباحثون الناس بتوخي الحذر عند قيادة السيارات أو عند مرور الطريق، لإن إصابات الدماغ تسبب المزيد من المخاطر الكارثية التي تصل إلى حد الموت.