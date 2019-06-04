إصابات الرأس المتكررة قد تؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للدماغ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن إصابات الرأس المتكررة تسبب الشيخوخة المبكرة وارتفاع خطر الإصابة بالخرف مبكرا.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" فقال الدكتور جيمس كول قائد الدراسة من جامعة امبريال كوليدج في لندن، إن إصابات الدماغ القوية تزيد من الالتهابات، التي يمكن أن تسبب المزيد من الضرر في الدماغ لسنوات بعد ذلك، ويمكن أن تسهم في تطوير مرض الزهايمر أو أشكال أخرى من الخرف.
إصابات الرأس
ولتأكيد نتائج الدراسة نظر الباحثون في الأشعة التى أجريت على الدماغ لحوالي 99 شخصا الذين عانوا من إصابات الدماغ من حوادث المرور، وبعد إصاباتهم كان لديهم مشاكل عصبية، وتمت مقارنة هذه الاشعة بمجموعة من الأشعة للأشخاص الأصحاء.
ووجدت الدراسة أن أدمغة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الرأس حدثت بها تغيرات في بنية الدماغ تشبه تلك الموجودة في كبار السن.
ونصح الباحثون الناس بتوخي الحذر عند قيادة السيارات أو عند مرور الطريق، لإن إصابات الدماغ تسبب المزيد من المخاطر الكارثية التي تصل إلى حد الموت.
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