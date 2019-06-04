رجيم عيد الفطر لانقاص الوزن بدون حرمان

مع أول أيام عيد الفطر، تخشين من زيادة وزنك وضعفك أمام مغريات الطعام. يمكنكِ ضبط شهيتك والصمود؛ من خلال اتباع رجيم العيد التالي، بدءًا من أول أيام العيد. إليكِ خطة الرجيم لانقاص الوزن.

■ إفطار أول يوم العيد:



قطعة كعك + كوب شاي باللبن بملعقة سكر واحدة.

• بعد ساعتين:

كوب من المريمية وبذور الكتان.

• الغداء:

طبق سلاطة كبير + 2 شريحة سمك مشوي + طبق أرز.

أو

شريحة من فيليه الرنجة + نصف رغيف.

• العشاء:

بيضة مسلوقة + طبق سلاطة.

• بعد العشاء:

كوب من القرفة والزنجبيل.

شاهدي أيضا :

Advertisements

■ إفطار ثاني يوم العيد:



بيضة مسلوقة + 1 توست.

• بعد ساعتين:

كوب من الشاي الأخضر.

• الغداء:

3 ملاعق أرز + سمكة مشوية + طبق سلاطة.

• العشاء:

كوب زبادي.

• بعد العشاء:

كوب من القرفة والزنجبيل.

■ إفطار ثالث يوم العيد:



شريحتان من البسكويت + كوب من الشاي باللبن من دون سكر.

• بعد ساعتين:

كوب من الشاي الأخضر.

• الغداء:

علبة تونة + طبق سلاطة خضراء + نصف رغيف خبز سن.

• العشاء:

طبق سلاطة فواكه.