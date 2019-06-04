ملكة بريطانيا تُؤكِّد أنّ زيارات رؤساء أميركا تُذكّرها بالصداقة الوثيقة

أكدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أثناء ترحيبها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، الإثنين، أن زيارات رؤساء الولايات المتحدة تذكر بلادها دائما بالصداقة الوثيقة وطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعبرت الملكة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأميركية، عن ترحيبها بالرئيس الأميركي قائلة إن هذه الزيارة تمثل "فرصة أخرى لإظهار الأهمية الكبرى للعلاقات بين البلدين".

وأضافت إليزابيث الثانية، في الزيارة التي تتزامن مع احتفالات الذكرى الـ75 لعمليات إنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أن قوات البلدين حاربتا جنباً إلى جنب للدفاع عن قيمنا العزيزة للحرية والديمقراطية.

وذكرت الملكة ترامب بأصله الأسكتلندي قائلة إن لديه "علاقة خاصة بهذا البلد"، وأعربت عن أملها في أن تعمل القيم والمصالح المشتركة بين البلدين على التقارب بينهما.

قد يهمك ايضاً:

ملكة بريطانيا تجني مبلغًا طائلًا بسبب خيولها

ملكة بريطانيا تتحدَّث عن الطفل الملكي الجديد في أحدث ظهور لها