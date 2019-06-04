شكرا لقرائتكم خبر عن الكلف مشكلة جلدية تظهر فى الحمل وعلاجها واقى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلف يعد من المشكلات الجلدية التى يعاني منها الكثيرون، وخاصة النساء، وتصاب بها الكثيرات بعد الحمل والولادة، وهذا الأمر يتسبب في الإحراج لدي الكثيرات، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الطرق الخاصة بالعلاج من الكلف، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

بقع ذات اللون الداكن تظهر في أماكن مختلفة من جسم الإنسان، وتتسبب في الكثير من الإحراج لدي الكثير من الأشخاص المصابون به، ويظهر في اماكن مختلفة في الجسم، ولكن في أغلب الأوقات يظهر في الرقبة، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من الإحراج لدى الشخص المصاب.



علاج الكلف

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ويتعرض البعض للإصابة بالكلف نتيجة للتعرض لأشعة الشمس الشديدة، أو الذهاب للنزول للبحر، وأيضا يظهر بشدة لدي النساء الحوامل وذلك نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تتعرض لها الكثيرات خلال هذه الفترة الحرجة.

ونجد أيضا أن النساء اللاتي يتناولن بعض الأدوية الهرمونية الخاصة بتنظيم الهرمونات في الجسم هم الأكثر عرضة للإصابة بالكلف عن الأخريين، ولذا يجب التعرف علي الناتجة المتراكمة علي تناول مثل هذا الأدوية.

ولتجنب ظهور الكلف، عليك وضع واقي الشمس عند التعرض لأشعة الشمس، وأيضا التعرف علي الأضرار الناتجة عن الإكثار من تناول الأدوية الهرمونية.