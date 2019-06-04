صحة ورشاقة

نظام غذائى يساعدك على تحسين صحة الرئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغذية هى أساس صحة الجسم كله، وهذا ينطبق أيضاً على الجهاز التنفسي، فهو ليس فقط المسئول عن تقوية جهاز المناعة لديك، ولكنه أيضًا يحمي أنسجة رئتيك ويشجع على تجديدها، ووفقاً لموقع "step to health" نتعرف على الأطعمة التى تساعد على تحسين صحة الرئة، خاصة إذا كنت تعانى من مشكلات صحية بالرئة.

صحة الرئتين
 

أطعمة تنظف رئتيك

من خلال البدء فى نظام غذائى لتطهير رئتيك، ستحصل على فوائد كبيرة إذا كنت تعاني بالفعل من حالة في الرئة أو تواجه صعوبة في التنفس.

 

الأحماض الدهنية أوميجا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعمل على تطهير الرئتين، وتشتهر هذه الأحماض بشكل أساسي بقدرتهم على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن لها تأثيرات إيجابية على كل من الرئتين والجهاز التنفسي.

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وهذه المجموعة من الدهون الجيدة تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والحالات المزمنة وتحسين وظائف الرئة في حالة وجود الربو أو الأنفلونزا أو نزلات البرد.

والمصادر الرئيسية للأوميجا 3 هي:

الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل، السردين، التونة، إلخ)، فاصوليا، بذور الكتان، المكسرات، زيت الزيتون.

  الجلوتامين والأرجينين

الأمراض الرئوية تقلل من نوعية الأحماض الأمينية - الجلوتامين، والأرجينين بشكل خاص، لهذا السبب، من أجل الوقاية من أمراض الرئة، من الأفضل زيادة امتصاصها عن طريق الطعام، وأفضل المصادر لذلك هي: السمك، البيض، الألبان، الكربوهيدرات.

 

تقليل الملح فى طعامك

يرتبط الاستهلاك المفرط للصوديوم بعدة أمراض تؤدي إلى التهاب، لهذا السبب عند اتخاذ نظام غذائي لحماية رئتيك، يجب التقليل من تناول الملح بدلا من ذلك اختيار الأعشاب والتوابل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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