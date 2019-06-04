4 نصائح طبية للحصول على طعام صحِّي خلال عيد الفطر

اعتاد الكثير منا على ممارسة بعض الطقوس الخاصة بعيد الفطر، ومن أهمها، الإفطار بكحك العيد مع كوب الشاي بالحليب، ووجبة الغداء تكون رنجة وفسيخ وملوحة، ووجبة العشاء تكون كحك وبسكوت وشاي بالحليب، وبالطبع هذه الأطعمة تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية خلال أيام العيد نتيجة لتحمل المعدة والأمعاء نوعيات ثقيلة من الطعام.

ونعرض بعض النصائح الطبية المهمة خلال العيد، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

- تناول 2 لتر من الماء علي مدار اليوم، يسهل عملية الهضم ويحمي المعدة من حدوث أي مشاكل بها.

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- الفواكه الصيفية كالبطيخ والكانتلوب والأناناس، من الفواكه التي ينصح بتناولها باستمرار، ولذا عليك تناولهم دائما.

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- الخضراوات الغنية بالألياف، كالخيار والخس والجرجير، من أفضل الخيارات في الحفاظ على صحتك خلال العيد، فيمكنك تناول طبق من السلطة الخضراء أثناء تناولك لوجبة الغداء.

- عليك تناول البروتينات المشوية أو المسوقة، أي إعداد الدجاج أو اللحوم بهذه الطريقة، وذلك للحد من الإصابة بالأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي.

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