شاي النعناع والقرفة والزنجبيل لحرق الدهون بسرعة

تعتقدين أن مهمة حرق دهون البطن والتخلص من الكرش صعبة. لكنّها لن تعود كذلك إذا أعددت شراب شاي النعناع مع عصير الليمون والقرفة والزنجبيل.

تساعد العديد من المشروبات المسائية في حرق الدهون وخسارة الوزن بسرعة. وفي هذه الحالة من الضروري تحضير وتناول مشروب شاي النعناع مع مكونات أخرى ثل الزنجبيل، القرفة وعصير الليمون.

ولا تنسي أن لهذا المزيج الكثير من الفوائد الأخرى. فهو يعزز جهاز مناعتك وينظم مستوى السكّر في دمك ويساعدك جسمك على التخلص من السموم الضارة.

إذاً لا تترددي في اللجوء إليه لتذوبي الدهون التي تتراكم في منطقة بطنك. لا بدّ لك من ذلك لأن هذه المشكلة تسبب إصابتك بأمراض خطرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكّري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

فقد أشارت دراسة أجريت حديثاً وجود علاقة وثيقة بين المعاناة من النوع الثاني من السكّري وتراكم الدهون في منطقة البطن.



مشروب شاي النعناع والقرفة والزنجبيل



لتتمكني من التخلص من الكرش بسهولة وخلال مدة قصيرة، خصصي بعض الوقت لتصنعي هذا المشروب.

ولهذه الغاية حضري هذه المكونات: عصير ليمونة واحدة، ملعقة طعام من جذر الزنجبيل المبشور، رشة من القرفة وكوباً من شاي النعناع الدافئ. وبعد ذلك إبدئي عملية التحضير:

-أضيفي الزنجبيل المبشور والقرفة إلى شاي النعناع.

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-أتركي الخليط يبرد ثم أضيفي إليه عصير الليمون.

-لا تضيفي العسل وتناولي الخلاصة مساءً قبل خلودك إلى النوم.

فوائد كثيرة

القرفة: تساهم في خفض مستوى السكّر في دمك وتساعدك على خسارة الوزن وخصوصاً في منطقة بطنك.

الزنجبيل: يعزّز عملية الأيض لديك ويحسن عمل جهازك الهضمي. كما أنه يهدئ معدتك وخصوصاً إذا كنت تشعرين بالتوتر.

-الليمون: أشارت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع مستوى الفيتامين C يمنع تراكم الدهون في الجسم وخصوصاً في منطقة البطن. إذاً لا تترددي في تناول الأطعمة التي تحتوي عليه مثل البرتقال والغريب فرون والكيوي...