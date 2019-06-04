شبح 3 أمراض يطارد الأطفال في الصيف

تنتشر الأمراض في فصل الصيف بين الأطفال نتيجة ضعف مناعتهم، ما يستوجب الانتباه لهم وحمايتهم قدر الإمكان، ومن أشهر الأمراض الصيفية الحساسية بمختلف أنواعها والنزلات المعوية.

وحذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، من ترك الأطعمة خارج الثلاجة في درجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة، خوفا من تكاثر البكتيريا التي تسبب العديد من الأمراض.

وفي التقرير التالي، نرصد 3 أمراض صيفية تطارد الأطفال دائما.

1- الأمراض المعوية





يقول سليمان، لـ"العين الإخبارية"، إن ترك الأطعمة خارج الثلاجة في درجة حرارة مرتفعة أو ترك الأطعمة مكشوفة ولو لفترات قصيرة يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل النزلات المعوية والقيء والإسهال والتسمم الغذائي، مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالأطعمة داخل الثلاجة وتغطيتها حال تركها خارج الثلاجة لفترة قصيرة.

وحذر سليمان من شراء الأطعمة من مصادر مجهولة، مشددا على ضرورة التأكد من اتباع وسائل الحفظ والعرض السليمة للأطعمة قبل شرائها، فضلا عن التأكد من عدم وجود علامات فساد غذائي عليها، مثل تغير اللون أو الطعم أو الرائحة.

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2-أمراض الحساسية





وأوضح سليمان أن حساسية الصدر تزيد معدلاتها في الصيف لارتفاع نسبة الرطوبة وتشبع الجو بالأتربة وحبوب اللقاح، وكذلك اندماج الطفل في اللعب والرياضة والمجهود البدني الزائد.

بشأن الوقاية من الحساسية، نصح سليمان بالالتزام بإعطاء الأطفال الأدوية الوقائية التي وصفها الطبيب، وكذلك الحرص على عدم التعرض للتراب والدخان والمبيدات الحشرية والروائح النفاذة وتجنب المجهود البدني الزائد.

وأوضح أن حساسية الجلد تزيد معدلاتها في الصيف، بسبب التعرض للشمس والتعرض للأجواء الحارة والرطوبة المرتفعة، وزيادة إفراز العرق والاحتكاك بالملابس والتنقل بين الأجواء المختلفة.

ونصح استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بالحرص على الاستحمام يوميا، واستعمال كريم واق من أشعة الشمس، واستخدام الكريمات المرطبة، وعدم استخدام عطور أو كريمات جلدية مجهولة المصدر ،وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، فضلا عن الحرص على أن تكون الملابس خاصة الداخلية مصنوعة من القطن وليس الألياف الصناعية.

3- الأمراض المعدية

تحدث نتيجة التواجد في أماكن مزدحمة أو مغلقة مثل النوادي ودور السينما، إذ يسهل انتقال العدوى عبر الرذاذ التنفسي، ومنها الالتهاب الكبدي (أ) والحصبة، وأيضا التهاب الحلق نتيجة الإكثار من تناول الماء المثلج والمشروبات الباردة، والالتهابات الفطرية نتيجة العرق والسير دون حذاء على حواف حمامات السباحة واستعمال الفوط المشتركة.



