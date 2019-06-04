شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار الجانبية للأدوية.. لماذا قد تسبب مضادات الهيستامين النعسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتسبب بعض الأدوية فى حدوث أثار جانبية منها الصداع والنعاس وغيرها وقد يكون أمرا شائعا وطبيعيا.

أحد أشهر الأدوية التى تسبب النعاس وفقا لتقرير موقع Everyday مضادات الهيستامين ، ويرجع ذلك بسبب أن الدواء الذي يخترق حاجز الدم يعالج الحساسية ويؤثر أيضًا على الدماغ، لأن الدواء يعمل ضد الهيستامين، وهي مادة كيميائية ينتجها الجهاز العصبي المركزى، ومع ذلك فإن الاستخدام المنتظم لمضادات الهيستامين يجعلها أقل عرضة للحث على النعاس.

مضادات الهيستامين هي دواء يعالج أعراض الحساسية عن طريق تثبيط نشاط الهستامين في الجسم، والتعرض للعوامل المسببة للحساسية، مثل وبر الحيوانات الأليفة، وحبوب اللقاح، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تسمى الهستامين في الجسم، ترتبط هذه المركبات بالخلايا، مما يؤدي إلى تفريغ السوائل والاستجابة الالتهابية.

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مضادات الهيستامين والنوم

الهستامين من خلايا الدم البيضاء وخلايا الأنسجة التى تبحث عن الخلايا التي تحتوي على مستقبلات الهستامين، عندما يكتشف الجهاز المناعي مادة غريبة خطيرة، يكون للهيستامين استجابة التهابية تمدد الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى موقع الغزو.

تؤثرعملية الشفاء هذه على الجهاز المناعي بما في ذلك تنظيم عمليات النعاس واليقظة، لذلك فأن هذه العملية تسبب النعاس.