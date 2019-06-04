شكرا لقرائتكم خبر عن هل البنسلين منتهى الصلاحية له آثار جانبية على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ انتهاء الصلاحية المختوم على الدواء لا يشير عادة إلى أن الدواء غير آمن، في الواقع لا تزال العديد من الأدوية آمنة للاستخدام حتى بعد مرور 10 سنوات على انتهاء الصلاحية، ولا ينتج عنها أي آثار إضافية.

البنسلين هو مضاد حيوي يستخدم لعلاج العديد من الالتهابات البكتيرية الشائعة، وفقًا لـ"مايو كلينك" وبالطبع مثل أى دواء له بعض الآثار الجانبية الشائعة للبنسلين تشمل الصداع والإسهال والإفرازات المهبلية أو بقع بيضاء في الفم، ومن المحتمل أن تحدث هذه الآثار الجانبية بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، وقد تشمل الآثار الجانبية النادرة لأخذ البنسلين القيء والاكتئاب والارتباك، ولكن هذه الآثار ليست شائعة.

بنسلين

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اكتشف البنسلين في عام 1929 من قبل ألكسندر فليمنج، لأنه كان الأول من نوعه، وتم وصفه بأنه دواء معجزة، ومنذ ذلك الوقت تم وصف البنسلين على نطاق واسع من قبل المتخصصين في مجال الصحة لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.

بسبب شعبية وصف هذا الدواء أصبح كثير من الناس مقاوم للعقار، ولا يزال البعض الآخر يعاني من حساسية للبنسلين، وتعد حساسية البنسلين من أكثر أنواع الحساسية شيوعًا، وتشمل أعراض رد الفعل التحسسي طفح جلدي وخلايا نحل على الجسم وتورم في الشفاه واللسان.