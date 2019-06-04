41 إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا خلال أسبوع

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي، الإثنين، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، ليصل عدد الحالات المؤكدة خلال 2109 إلى 981، في أسوأ تفشّ للمرض منذ سنة 1992.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد الإصابات بالمرض شديد العدوى، والذي قد يفضي إلى الوفاة في بعض الأحيان، ارتفع 4% أثناء الأسبوع المنتهي في 31 مايو/أيار، مقارنة بسابقه.

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وأكدت الولايات المتحدة القضاء على الحصبة عام 2000، لكن المسؤولين في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حذروا من احتمال أن تفقد البلاد هذا الوضع المطمئن.

وانتشر المرض بشكل كبير بين أطفال في سن التعليم الأساسي امتنع آباؤهم عن إعطائهم التطعيم.

ويُرجِع مسؤولو الصحة العامة عودة ظهور الحصبة إلى انتشار معلومات خاطئة حول التلقيح، إذ يعارض بعض الآباء حصول أبنائهم على التطعيمات اعتقاداً منهم بأن مواد تسبّب التوحد تدخل في تركيبتها، وذلك خلافاً للدراسات العلمية.