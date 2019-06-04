إثيوبيا تعلن القضاء على التدخين في المستشفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية القضاء نهائياً على التدخين في مستشفيات البلاد والمراكز والمعامل التي تهتم بصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال قيام وزير الصحة الإثيوبي، الدكتور أمير أمان، بنشر ملصقات على جدار الوزارة في أديس أبابا، تؤكد خلوّ مستشفيات البلاد الفيدرالية والوكالات الصحية من أدخنة السجائر.

كان البرلمان الإثيوبي صادق على قانون جديد يتعلق بالأغذية والأدوية، الذي ينص أحد فصوله على عدم التدخين في الأماكن العامة.

وسبقت بعض الأقاليم الإثيوبية إصدار القرار بأعوام عدة، حيث عملت على محاربة التدخين بحظره في الأماكن العامة، وحدَّدت غرامةً ماليةً لمن يخالف تعليماتها.

