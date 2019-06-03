محمد بن زايد وبيل جيتس يبحثان هاتفيا جهود مكافحة الأمراض المعدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، اتصالا هاتفيا من بيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وبحثا خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بجهود الجانبين الإنسانية في مجالات تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض والوقاية منها، وأهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في هذا الشأن التي تسهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي تعيق التقدم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المجتمعات، خاصة فيما يتعلق بمرض شلل الأطفال.

كما تطرق الاتصال إلى "منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي تستضيفه أبوظبي يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة نخبة من القيادات والمختصين في مجال الصحة العالمية، يتبادلون الرؤى وأفضل الممارسات فيما يتعلق برصد الأمراض المعدية والوقاية منها والقضاء عليها.

وأشارا في حديثهما خلال الاتصال إلى الشراكة والتعاون الفاعل بين الجانبين التي حققت نجاحا كبيرا في الحد من الأمراض التي تفتك بالأطفال والنساء حول العالم.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالأعمال الإنسانية والخيرية لتحقيق أفضل الحلول والنتائج والممارسات في مجال تقديم الخدمات الإنسانية الصحية.