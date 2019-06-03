رئيس الوداد المغربي يكشف عن فضيحة جديدة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، عن فضيحة جديدة في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي.

وكان الحكم الجامبي بكاري جاساما اعتبر فريق الوداد منسحبا من مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليعلن فوز الترجي بالبطولة، عقب رفض الفريق المغربي استكمال المباراة دون العودة لتقنية الفيديو بعد إلغاء هدف لصالحه.

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وقال الناصيري، في تصريحات تلفزيونية، إن جميع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذين كانوا حاضرين في المباراة طالبوه باستكمال المباراة، مع تسهيل فوز الوداد بالبطولة في النسخة المقبلة.

وأكد رئيس الوداد أنه رفض العرض الذي قدمه مسؤولو "الكاف"، مؤكدا أن كل ما كان يطلبه هو الحصول على حق الفريق في المباراة بالعودة إلى تقنية الفيديو.

وأوضح الناصيري أن تكافؤ الفرص كان يوجب على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا كما حدث في مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

يُذكر أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، دعا إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي، الثلاثاء، لمناقشة الأحداث التي شهدتها المباراة والخروج بقرار نهائي.