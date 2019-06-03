الكيوى يحتوى على فيتامينات تساعد على تكوين الكولاجين فى البشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى فاكهة الكيوي على العناصر الغذائية النادرة، كما أن لديها مضادات الأكسدة، فيتامين C و E وتحتوى على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، كما أنها تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين C. ووفقاً للموقع الطبى "Organicfacts"، قدم الباحثون فوائد غذائية نادرة للكيوى، وتشمل:
ما_فوائد_فاكهة_الكيوي
- فاكهة الكيوي لديها العناصر الغذائية النادرة، كما أن لديها مضادات الأكسدة، فيتامين C و E.
- فاكهة الكيوي تحتوي على الألياف الغذائية، حيث تعتبر بمثابة ملين طبيعي يساعد الجسم على إزالة كل المخلفات والسموم.
- الكيوي يحتوي على الكثير من فيتامين E الذي يساعد البشرة في الحصول على النعومة والرطوبة، كما أن هذا الفيتامين يساعد على تجديد الخلايا مما يجعل البشرة شابة ومرنة.
- الكيوي غني بفيتامين C الذي يساعد على تكوين الكولاجين، الذي يعمل علي إصلاح وعلاج الجلد من الخدوش والجروح، مما يجعله لين رطب وجميل.
- فاكهة الكيوي تحتوي على أوميجا 3 وهي من الأحماض الدهنية التي تحمي الجلد والأغشية الخلوية للجلد.
- فاكهة الكيوي تقلل علامات الشيخوخة، والبقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الرفيعة بفضل المواد المضادة للأكسدة.
- الكيوي غنية بـ “AHA” الذي يساعد في مكافحة حب الشباب، الدمامل، والبثور والخراج.
- الكيوي لديه الأحماض الأمينية التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.
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