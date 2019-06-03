دراسة تحذر من تناول المضادات الحيوية: 81% منها غير ضروري

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن 81% من المضادات الحيوية التي يصفها أطباء الأسنان لمنع الالتهابات ليست ضرورية.

وتوصل باحثون من جامعة "إلينوي" في شيكاغو، بالدراسة التي نشرتها دورية "JAMA"، مؤخراً، لهذه النتيجة باستخدام قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمطالبات الصحية.

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وحللوا زيارات الأسنان التي حدثت بين عامي 2011 و2015، وقارنوا وصفات المضادات الحيوية التي وزعت خلال أكثر من 168 زيارة لطبيب الأسنان، فوجدوا أن 81% منها لم تتوافق مع الإرشادات الوطنية وجرى توفيرها للمرضى دون داع.

وقال كيتي سودا، أستاذ مشارك في أنظمة الصيدليات في جامعة كاليفورنيا بالولايات الأمريكية، والباحث الرئيسي بالدراسة في تقرير نشرته الجامعة في 31 مايو/أيار بالتزامن مع نشر الدراسة: "خطورة استخدام المضادات الحيوية الوقائية مع هؤلاء المرضى أنه يضعهم أمام المخاطر المرتبطة باستخدام المضادات الحيوية، على سبيل المثال زيادة مقاومة البكتيريا والالتهابات، فالمخاطر هنا تفوق الفوائد في معظم المرضى".

ودرس الباحثون أنماط وصف المضادات الحيوية لأطباء الأسنان وعلاقتها بالمكان، ووجدوا أن المناطق الغربية في الولايات المتحدة والمناطق الحضرية كانت أكثر عرضة لوصف غير ضروري، وكان المرضى الأكثر عرضة لهذه الوصفات الذين لديهم غرسات مفصلية صناعية.

وأضاف سودا: "هذا الاكتشاف المدهش يبرز الحاجة إلى تحسين الإشراف على المضادات الحيوية في ممارسات طب الأسنان، خاصة تلك الموجودة في غرب الولايات المتحدة، التي كانت ترتبط بأعلى معدلات الوصفات غير الضرورية".