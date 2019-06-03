شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفيها بدرى..اعرفى أعراض تكيس المبايض وعالجيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكيس المبايض من المشاكل الشائعة التى تصيب كثير من النساء فى أى وقت، وعادة فهى لا تسبب القلق، ولكن يجب علاجها لأن فى بعض الأحيان يمكن أن تتطور إلى مشكلة، وكذلك تسبب اضطرابات فى الدورة الشهرية وخلل فى إنتاج الهرمونات فى الجسم.. فى السطور التالية نتعرف على أعراض تكيس المبايض، وفقاً لموقعNet doctor .

تكيس المبايض



ما هو تكيس المبيض؟

المبيض لدى المرأة له وظيفتان: إنتاج البويضات وكذلك إنتاج الهرمونات الجنسية مثل: الأستروجين، وداخل المبايض، قد تتطور تكيس، وهى تجاويف مملوءة بالسائل وتكون دائمًا حميدة، يمكن أن تحدث التكيسات من شهر إلى آخر، قد تنفجر وبالتالي تختفي من تلقاء نفسها، لكن إذا وصلوا إلى حجم معين ، فمن غير المرجح أن يختفوا بشكل طبيعي.

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تكيس المبايض تكيس المبايض

ما هي أعراض تكيس المبيض؟

معظم حالات تكيس المبايض لا تنتج أي أعراض والنساء لا يدركون وجودها، ومع ذلك، إذا تمزق كيس كبير أو إذا كان هناك نزيف في منتصف الكيس، فإن ألم أسفل البطن أحادي الجانب شائع.

-إذا كان الكيس كبيرًا فقد يسبب ضغطًا على المثانة أو الأمعاء.

-في بعض الأحيان، قد يسبب الكيس الانزعاج أو الألم أثناء ممارسة الجنس.

- تشكل أكياس المبيض في بعض الأحيان سمة من سمات الحالات الأخرى التي تؤثر على أعضاء الحوض، مثل بطانة الرحم.