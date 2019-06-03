شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 150 دقيقة فى الأسبوع من ممارسة الرياضة تقلل العجز المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن 150 دقيقة فى الأسبوع من ممارسة الرياضة تقلل من العجز المبكر.

وأوضح الباحثون أن كبار السن الذين يعانون من محدودية الحركة، فإن كل دقيقة من النشاط البدني يمكن أن تسهم في خفض خطر الاصابة بالنوبات القلبية والوفاة المرتبطة بمشاكل القلب.

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ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً في مجلة جمعية القلب الأمريكية، قال كبير مؤلفي الدراسة توماس دبليو بوفورد، مدير مركز تعزيز الصحة في جامعة معهد فلوريدا للشيخوخة في جاينيسفيل، أن ممارسة النشاط منخفض الحدة قد يشكل فوائد لقلوب كبار السن الذين يعانون من مشاكل التنقل.

ووجدت دراسة سابقة أن النشاط البدني قد يقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب لدى النساء الاكبر سنا، في حين وجدت دراسة أخرى أن ساعة من التمارين يوميا يمكن أن تقلل خطر الإصابة بقصور في القلب إلي النصف.

ويوصي الباحثون الأشخاص البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 64 و كبار السن بضرورة ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية القوية كل أسبوع.