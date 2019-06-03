شكرا لقرائتكم خبر عن عشان العيد يعدى على الخير.. إزاي تحمى صحتك فى الزحام بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيد تكثر فيه الفسح والخروجات فى الحدائق والأماكن العامة ودور السينما، ما يسبب الزحام الشديد، ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأمراض التي يمكن إصابتك بها نتيجة لهذا الزحام الشديد، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي، وفقا لموقع "webmed"..

الزحام والوجود في مكان مغلق من الأمور التي تزيد الإصابة بالمشاكل الصحية، في المواصلات العامة أو في المساجد، أو الاماكن المغلقة بشكل عام، وخلال هذا التقرير نتحدث عن الأمراض التي يمكن انتقالها خلال الزحام في العيد، وطرق تجنب الإصابة بها:

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-قد تتعرض للاصابة بميكروبات نتيجة للزحام الشديد، أو عند التماس مع بعض الأشياء التي تحتوي علي الميكروبات كالسور أو اي جماد، ولذا عليك غسيل اليدين جيدا قبل الدخول للمسجد وبعد الخروج منه بالماء والصابون.

-لا تقوم باخذ اي شيء غير مخصص لك، كزجاج الماء او عصير فهذه الاشياء شخصية جدا ولا يجب مشاركة احد بها، ولذا ينصح باخذ زجاجة من الماء مخصصة لك.

- إذا كنت مصاب بنزلة برد فعليك تغطية فمك بالكمامة وذلك تجنبا لانتشار العدوي، والحفاظ علي صحة الاخرين.

- بعد الخروج من أى مكان مزدحم عليك تجنب لمس العين أو الأنف إلا بعد غسل اليدين جيدا.