شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكل كشرى فى العيد.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد صلاة العيد يذهب العديد من المصريين لمحلات الكشري وتناول وجبة الإفطار طبق من الكشري كثير التقلية، ومما لاشك فيه أن تناول الأطعمة بعد شهر رمضان بشكل عام يتسبب في بعض المشاكل للمعدة، وهذا الأمر يرجع اعتياد المعدة علي تناول الطعام عند المغرب لمدة شهر، فعندما تتعرض لتغير في مواعيد الطعام يتسبب بعض المشاكل في المعدة، وخاصة إذا كان الطعام "كشري"، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد تناول الكشري، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

يتكون طبق الكشري من العدس والمكرونة والأرز والطماطم، وهذه العناصر لها العديد من الفوائد علي صحة الإنسان، ولكن تناول هذا الطبق في الصباح يوم العيد يتسبب في التعرض للعسر الهضمي والانتفاخ الشديد، ولذا يجب تهيئة المعدة علي تناول الطعام خفيف قبل صدمتها في الكشري.

وعن فوائد الكشري، يجب عليك أن تعرف التالي:

-يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

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-يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا يتسبب في الحفاظ علي جسم الإنسان من الإصابة بمرض السرطان.

-يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بأمراضه.

-يعمل علي تقوية عضلات الجسم، لأنه قيمة غذائية عالية من البروتين النباتي.