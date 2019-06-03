شكرا لقرائتكم خبر عن أردنية تطور المعمول ليُصبح مفيدا أكثر للصحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت أردنية نوعا معروفا من المعجنات الشرقية التقليدية التي تُحشى بالزبد والمكسرات ليصبح أكثر فائدة للصحة وبذات النكهة.

فقد قررت خبازة أردنية شابة تدعى ثريا الدليمي، مؤسسة مشروع بيا بيكس للحلويات الصحية، تطوير المعمول الذي يُعد من العناصر الأساسية في البيوت بمنطقة الشرق الأوسط خلال الاحتفالات أو الأعياد الدينية بما في ذلك عيد الفطر الذي أضحى على الأبواب.

وقالت ثريا الدليمي (27 عاما) لتلفزيون رويترز "قررت أعملها (المعمول) بطريقة صحية عشان كتير فيه ناس اللي بدهم شيء نباتي أو بدهم شيء خالي من الجلوتين أو بدهم شيء ما فيه منتجات الألبان. فحسيت إنه المعمول كمان شيء كبير بمجتمعنا وكان لازم ألاقي له بديل صحي".

معمول

واستبدلت ثريا العجينة التقليدية بعجينة مصنوعة من لوز ومسحوق الأرز، واستخدمت زيت جوز الهند بدلا من السمن أو الزبد. كما أنها تخلط زبدة الفول السوداني المصنوعة منزليا مع التمر لحشو المعمول.

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وقررت الخبازة الشابة، والشغوفة بالطهي والخبز منذ طفولتها، إنشاء مخبزها المنزلي بعد أن استشعرت أن الأكل الصحي في الأردن غير لذيذ وغير جذاب، وقالت إن ما يسمى بأكل الحمية إما لا طعم له، أو أنه يحتوي على كثير من المواد الكيميائية والمكونات الصناعية.

وأضافت ثريا "أنا أول شيء لما بلشت (بدأت) كنت كتير أفشل، يعني أجرب شيء ويفشل. فبعد سنتين صار عندي الخبرة إنه أول ما أجرب شيء الحمد لله بيضبط. فكان بدي أعمل معمول صحي اللي بيناسب ايش هن بيأكلوا، وحبيت أعمل لهم هذا الشيء، وكتير انبسطوا، كتير فيه ناس بتطلب وحابين الموضوع".

وأضافت "أكيد مهم الناس تعرف عن أهمية الأكل الصحي، بس كمان الناس لحالها بلشت توعى عن أهمية الصحة وأهمية الأكل على الصحة. قبل ما كانوا كتير يهتموا بهذا الشي، بس هلق (حاليا) يعني صار فيه كتير وثائقيات وبرامج اللي بتحكي للناس أهميتها مش بس للنحافة والنصاحة، على الصحة النفسية وصحة الأمعاء وهاي الأشياء فالناس لحالها بلشت توعى، فأنا حسيت إنه أنا مش إنه عم بأعلمهم يأكلوا صحي، أنا عم بأعطيهم خيارات عشان هن بلشوا يأكلوا صحي".