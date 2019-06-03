بريانكا تشوبرا تُؤكِّد على أن ميغان ماركل "ضحيّة للعنصرية"

أكدت النجمة الشهيرة بريانكا تشوبرا أن صديقتها ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ضحية بنسبة 100% للعنصرية.وأضافت تشوبرا، 36 عامًا، أن ميغان، وبرغم ذلك غير منزعجة من الانتقادات التي تُوَجَّه لها، وهذه إحدى سمات شخصية ميغان الجميلة التي تتجاوز الأمور بهدوء.

وتابعت تشوبرا "لم يعرف كثيرون عن ميغان أي شيء إلا بعد الكشف عن علاقتها بالأمير هاري، لكني أعرفها من قبل ذلك، وهي كما هي نفس هذه الفتاة الجميلة. ورغم ما واجهته ولا تزال من تلميحات شائعات وتعليقات فإنها قادرة على التعامل مع كل هذه الأشياء، وهذا عهدي بها، فهي إنسانة ذات شخصية عصرية وتقدمية".

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يذكر أن ميغان، 37 عامًا، هي أول فرد ذي عرق مختلط ينضم للعائلة الملكية في بريطانيا، ووالدتها، دوريا راغلاند، 62 عامًا، أميركية من أصول أفريقية.

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