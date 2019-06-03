فطارك عربى مكس.. المنسف من الأردن.. والفتوش من لبنان.. وشوربة الحريرة من المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان فى الإفطار والسحور وفوائدها لصحتك.
المغرب وشوربة الحريرة
يتم تناول هذا الحساء اللذيذ الغني بالألياف والبروتين بشكل تقليدي من قبل دولة المغرب على وجبة الإفطار ، وهو يحظى بشعبية خاصة في رمضان، وهو عبارة عن حساء مكون من الطماطم والعدس والحمص واللحوم والشعرية (لحم الضأن أو اللحم البقري).
الحريرة المغربية
يتم تقديم هذه الوجبة العائلية بشكل تقليدي في طبق كبير واحد وعادة ما يتم تناولها باليد اليمنى وليس مع ملعقة، والمنسف هو طبق أردني رمضاني مصنوع من الأرز باللحم الضأن أو الدجاج، حيث يتم طهي اللحم باللبن الزبادي المجفف ، ويقدم على خبز عربي رفيع مزين باللوز المقلي أو الصنوبر.
المنسف
سلطات الفتوش والتبولة في لبنان
لا أحد يستطيع أن يقاوم المذاق الملموس لمجموعة جديدة من الفتوش ، الذى يعد طبق لبنان وطني جنبًا إلى جنب مع التبوله، وهو طريقة صحية لكسر الصيام بفضل مكوناته الطازجة التي تشمل الخيار والطماطم والفجل والجرجير والخس والبرغل ودبس الرمان.
الفتوش
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