شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى مكس.. المنسف من الأردن.. والفتوش من لبنان.. وشوربة الحريرة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان فى الإفطار والسحور وفوائدها لصحتك.

المغرب وشوربة الحريرة

يتم تناول هذا الحساء اللذيذ الغني بالألياف والبروتين بشكل تقليدي من قبل دولة المغرب على وجبة الإفطار ، وهو يحظى بشعبية خاصة في رمضان، وهو عبارة عن حساء مكون من الطماطم والعدس والحمص واللحوم والشعرية (لحم الضأن أو اللحم البقري).



الحريرة المغربية

Advertisements

المنسف باللحم الضأن والزبادى أفضل الوجبات فى الاردن

يتم تقديم هذه الوجبة العائلية بشكل تقليدي في طبق كبير واحد وعادة ما يتم تناولها باليد اليمنى وليس مع ملعقة، والمنسف هو طبق أردني رمضاني مصنوع من الأرز باللحم الضأن أو الدجاج، حيث يتم طهي اللحم باللبن الزبادي المجفف ، ويقدم على خبز عربي رفيع مزين باللوز المقلي أو الصنوبر.



المنسف

سلطات الفتوش والتبولة في لبنان

لا أحد يستطيع أن يقاوم المذاق الملموس لمجموعة جديدة من الفتوش ، الذى يعد طبق لبنان وطني جنبًا إلى جنب مع التبوله، وهو طريقة صحية لكسر الصيام بفضل مكوناته الطازجة التي تشمل الخيار والطماطم والفجل والجرجير والخس والبرغل ودبس الرمان.