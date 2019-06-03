6 عادات صحيحة لتجنب زيادة الوزن في العيد

هل تخشين زيادة الوزن في العيد بعد تناول الكحك والبسكويت.. إليك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على الاحتفال بالعيد:

بعد شهر طويل من الصيام، يحتفل الناس بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية، من السهل جدًا نسيان صحتك بعد الصيام لمدة شهر، يحتاج الجسم إلى وقت للعودة إلى عادات الأكل المعتادة، وتناول الأطعمة الثقيلة فجأة.

1. تجنب السكر.. يفرط الكثيرون في تناول كعك العيد؛ مما يربك الجهاز الهضمي في العيد، ولكن عليك التأكد من تناولك للسكر بعد الصيام؛ فهو قد يجعلك تشعرين بالغثيان، وبسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تناولي السكريات بشروط

2. تناولي الكثير من الخضروات.. إن تناول الخضروات بعد الصوم لمدة شهر، يمكن أن يوفر لجسمك الفيتامينات والمعادن الأساسية التي فاتتك أثناء الصيام.

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3. تقسيم الوجبات.. يجب تقسيم الوجبات وعدم تناول الطعام فجأة؛ لأنه يسبب إرباك المعدة ومشاكل الهضم.

4. يمكنك تناول الكعك، ولكن اكتفي بقطعة واحدة في اليوم لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ؛ لأن الصوم لمدة شهر يجعل جسمك معتادًا على تناول كميات صغيرة، وتناول الطعام فجأة يسبب لك التخمة والشعور بالامتلاء.

5. تناولي الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.. فهو يؤدي إلى زيادة البكتيريا الجيدة في أمعائك، تشمل الأطعمة مثل: الجبن والزبادي والخرشوف والبصل في الوجبة الخاصة بك.

تناول الأطعمة الصحية على مائدة عيد الفطر

6. ترطيب نفسك.. تناولي العديد من السوائل بدون سكر؛ لإعادة ترطيب الجسم مرة أخرى، مع العلم بأن جسمك سيستغرق بعض الوقت للتكيف مع عادات الأكل الطبيعية.