لمهووسات القهوة.. شُربكِ لهذا العدد منها يوميًا لا يضرّ بقلبكِ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إنْ كنتِ سيّدتي، من عاشقات تناول القهوة، فليطمئنّ قلبكِ، ولا تلتفتي للأقاويل التي تثار من وقت لآخر، عن تأثيرات القهوة الضّارّة، وعدد الأكواب التي لا يجب أن تتجاوزي شربها في اليوم الواحد؛ حيث اكتشف مؤخرًا، باحثون من كليّة الملكة ماري في لندن، أنّ شرب 25 كوب قهوة في اليوم، يشبه شرب كوب واحد فقط، وربّما لا يضرّ بعضلة القلب.

وجاء هذا الكشف المثير، بعدما ظلّتْ تنادي بعض الدّراسات والأبحاث، بضرورة التّقليل من مشروب القهوة، قدر المستطاع، إثر ظهور مزاعم وأقاويل، عن أنّها تؤدّي إلى تصلّب الشّرايين، وتزيد من خطر الإصابة بالنّوبات القلبيّة، أو السّكتات الدّماغيّة.

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وأظهرتْ عمليّات تصوير بالرّنين المغناطيسيّ، لعضلة القلب، واختبارات أجريتْ لمعدّل النبض للأشخاص الذين شاركوا في تلك الدّراسة الأخيرة، وعددهم 8412 مواطنًا بريطانيًا، أنّ شرب 5 أكواب، أو 25 كوبًا، لا يضرّ بالشّرايين، على غرار ما يحدث عند شرب كوب واحد فقط، حتى بعد مراعاة عوامل السّنّ، والوزن، ووضعيّة التّدخين.

ونقلتْ بهذا الصدّد، صحيفة "ذا صن"، عن دكتور كينيث فانغ، من جامعة الملكة ماري، قوله "رغم الشّعبيّة الكبرى التي تحظى بها القهوة حول العالم، لكنّ هناك تقارير مختلفة، قد تثني الناس عنها. وجاءت دراستنا، لتبيّن، أنّ القهوة ليست بهذا السّوء بالنّسبة للشّرايين، كما سبق أنْ أشارتْ دراسات سابقة، وهو ما يجب التّنويه إليه".