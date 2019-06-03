شكرا لقرائتكم الرضيعة الأصغر بالعالم.. تزن أقل من تفاحة لكنها بصحة جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مستشفى في كاليفورنيا ولادة أصغر طفل في العالم، يستمر على قيد الحياة، وهو فتاة كانت تزن 245 غراماً عند الولادة، أي بحجم تفاحة كبيرة.

وقد غادرت الطفلة التي سمّاها طاقم مستشفى "شارب ماري بيرتش" في سان دييغو، سايبي، المستشفى في منتصف أيار/مايو بعدما أمضت خمسة أشهر في العناية المركزة.

وقال المستشفى: "لقد أصبحت رضيعة رائعة مع وزن 2.3 كيلوغرام وتتمتع بصحة جيدة".

وكانت الطفلة ولدت في كانون الأول/ديسمبر بعد 23 أسبوعا وثلاثة أيام من الحمل.

وقرر الأطباء إخضاع الوالدة لعملية قيصرية طارئة، بسبب مضاعفات كانت تعرض حياتها للخطر، وأبلغوا الوالد أن لديه ساعة على الأرجح يمضيها مع ابنته قبل وفاتها.

وروت الوالدة في تسجيل مصور بثه المستشفى قائلةً: "لكن هذه الساعة أصبحت ساعتين ويوما كاملا وتحولت إلى أسبوع".

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وقالت الوالدة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، عن يوم الولادة: "كان اليوم الأفظع في حياتي. كنت أشعر بضيق، لم أكن مرتاحة بتاتا وظننت بدايةً أن الأمر طبيعي بما أنني حامل. وقال لي الأطباء إني أعاني من مقدمات الارتعاج"، وهي حالة طبية تترافق مع ارتفاع في ضغط الشرايين وهي من الأسباب الرئيسية لوفاة الحوامل.

مع إحدى الممرضات

وتابعت: "اضطروا إلى توليدي بسرعة، وقلت لهم إن ابنتي لن تصمد لأني في أسبوعي الـ23 فقط". ويدوم الحمل بشكل وسطي 40 أسبوعا تقريبا، ويُعتبر الجنين قابلاً للحياة اعتبارا من الأسبوع الـ24 أو الـ26. ويواجه الخدج الذين يولدون قبل الأسبوع الـ28 مضاعفات خطرة لذا فإن فرصهم بالصمود ضعيفة.

وقال المستشفى: "لم تصب سايبي بأي مشاكل تقريبا كتلك المرتبطة بالخدج مثل النزيف الدماغي أو مشاكل في الرئتين والقلب".

وكان طول الطفلة يقل عن 23 سنتمترا ويحملها الطاقم الطبي في راحة اليد. وقالت الممرضة إيما فيست: "كانت تكاد لا تُرى في مهدها".

وبحسب سجل أصغر المولودين الجدد حجماً في العالم الذي تشرف عليه جامعة أيوا الأميركية، حطمت سايبي الرقم العالمي الذي كان يحمله طفل مولود العام 2015 في ألمانيا ويزيدها وزنا بسبعة غرامات.

وقال إدوارد بيل الذي يدرس طب الأطفال في جامعة أيوا ويشرف على السجل "كل حياة هي معجزة بحد ذاتها، لاسيما تلك التي تتحدى التوقعات".

من جهتها، قالت والدة الطفلة إنها ستحتفي سنوياً بموعد خروج ابنتها من المستشفى، مضيفةً: "أنا محظوظة. هي أصغر طفلة في العالم وهي طفلتي".