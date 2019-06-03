تصرفات سلبية لا تقبلها شريكة حياتك

بما أن المرأة تتسم بكونها مخلوقاً عاطفياً إلى حد كبير، فإن تأثرها بالسلوكيات والتصرفات السلبية لشريك حياتها، عادة ما يكون كبيراً.

ونعرض لكم في هذا المقال 5 تصرفات سلبية يقوم بها الرجل لا يمكن لزوجته تقبلها أبداً، على النحو التالي:

1-عدم الاستجابة لمطالب الزوجة

تعتبر الزوجة هذا السلوك من أكثر السلوكيات التي لا يمكن تقبلها، فتجاهلك لمتطلبات المنزل والأطفال واحتياجات زوجتك المادية والعاطفية، قد يؤدي إلى فتور علاقتكما، أو حدوث شرخ كبير يمكن أن تكون له عواقب وخيمة تؤثر على استقرار زواجكما.

2-المزاح في غير محله

بحسب خبراء العلاقات الزوجية، فإن المزاح عامل مهم في إضفاء جو من المرح على العلاقة بين الرجل وزوجته، إلا أنهم يحذرون من المزاح في الوقت غير المناسب، فالمرأة قد لا تتقبل المزاح في الأوقات التي تشعر فيها بالضغط النفسي أو الإنهاك.

3-التسلط في اتخاذ الآراء

من المعروف بأن العلاقة الزوجية يجب أن تبنى على المساواة في الحقوق والواجبات، وأن يكون اتخاذ القرارات عملية يشترك فيها كلا طرفي هذه العلاقة، لذا قد لا تتقبل الزوجة تسلط زوجها في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهم الأسرة.

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4-الغياب عن المنزل

يمثل تغيب الرجل عن المنزل لفترات طويلة، أحد أكثر التصرفات التي تنبذها الزوجة، لأن هذا السلوك يدل على أنه غير مهتم بقضاء الوقت معها ويفضل البقاء بعيداً عنها.

5-المزاجية

يعاني بعض الرجال من مزاجية متقلبة، تؤثر سلباً على حياتهم الزوجية، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نشوء خلافات تفضي إلى الانفصال في نهاية المطاف.

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