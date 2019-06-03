الحمل هو الفترة الوحيدة التي تكون فيها زيادة الوزن مرغوبة، لكن لا يعني ذلك عدم وجود حدود! توجد مضاعفات تؤدي إلى صعوبة الولادة وتهدد بخطر سكري الحمل إذا كانت الزيادة مفرطة. إذن متى يكون وزن الحمل أكثر من اللازم؟

ينبغي أن يزداد وزن الحامل تدريجياً وباستمرار طوال رحلة الحمل، ويعتمد تقدير الزيادة الصحية على عدة عوامل منها السن والحالة الصحية العامة. لكن يتم تقدير الزيادة الصحية لوزن الحامل بين 11 و14 كغم.

وخلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل تكون الزيادة الصحية بين كغم واحد أو اثنين، لكن قد تصل لدى بعض الحالات إلى 3 كغم وتظل ضمن الحدود المقبولة صحياً، لكن في بعض الحالات قد تفقد بعض الحوامل شيئاً من الوزن بسبب غثيان الصباح والقيء.

وينبغي أن تكتسب الحامل ما بين 2 و3 كغم خلال الثلث الثاني من الحمل بأكمله. بينما يتزايد معدّل اكتساب الوزن ليكون بين 2 و3 كغم كل شهر من الثلث الأخير من الحمل.

وإذا كان لدى المرأة وزناً زائداً قبل الحمل يُنصح بأن يكون معدّل الزيادة في الوزن خلال أشهر الحمل بين 7 و11 كغم فقط.

Advertisements

أما المرأة التي لديها نحافة أو نقص في الوزن قبل الحمل فعليها أن تخطط لتكون زيادة الوزن أثناء الحمل بين 12 و18 كغم لضمان صحة نمو الجنين.

قد يهمك أيضا:دراسة تكشف الدور الحقيقي لـ"السُّكريّات" في زيادة الوزن

أحمد المصري يؤكّد أن زيادة الوزن لها آثار جانبية على العمود الفقري