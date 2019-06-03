شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد يمد حياة مرضى سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تجربة جديدة أن إضافة دواء جديد للعلاج الهرموني الأساسى يطيل حياة النساء الأصغر سناً المصابات بسرطان الثدي المتقدم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، تمت الموافقة بالفعل على الدواء، الذى يدعى " "Kisqali ويحتوى على المادة الفعالة "ribociclib" لقدرته على تأخير تقدم مرض السرطان.

وقال الباحث الكبير الدكتور "ديبو تريباثي"، رئيس قسم علاج أورام الثدي في مركز "إم دي أندرسون" للسرطان في هيوستن إن هذا هو أول دليل على أنه يمكن أن يطيل حياتهم.

بعد 3.5 سنوات من البحث، كان 70٪ من المرضى الذين تلقوا العلاج الهرموني بالإضافة إلى عقار 'Kisqali" لا يزالون على قيد الحياة، وهذا بالمقارنة مع 46 ٪ من الذين تلقوا العلاج الهرموني وحده.



سرطان الثدى

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وقال "تريباثي" إنه سيتم تقديم النتائج يوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو ، وسيتم نشرها أيضًا في مجلة نيو إنجلند الطبية .

وأوضح "تريباثى" أن عقار "Kisqali" هو واحد من ثلاثة أدوية أحدث في السوق تسمى مثبطات CDK4 / 6، وهي تعمل عن طريق منع اثنين من البروتينات التي تساعد خلايا السرطان على النمو والانقسام.

وقد تم اعتماد Kisqali ، الذي تم تناوله على شكل أقراص، في البداية كعلاج من الدرجة الأولى للنساء بعد انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي المتقدم والذي يكون إيجابياً لمستقبلات الهرمونات - مما يعني أن هرمون الاستروجين يغذي نمو السرطان، كما أن معظم سرطانات الثدي تندرج في هذه الفئة.

في العام الماضي ، مددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذه الموافقة لتشمل النساء الأصغر سناً قبل انقطاع الطمث.

وأضاف الباحثون أن الآثار الجانبية المحتملة تشمل التعب والغثيان والإسهال والإمساك، وانخفاض في بعض خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة الالتهابات.