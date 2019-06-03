دونالد ترامب ينفي وصفه دوقة ساسكس ميغان ماركل بـ"الكريهة"

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصفه دوقة ساسكس ميغان ماركل بـ"الكريهة" رغم التعليقات المسجلة.

وقال ترامب في تغريدة نشرها الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أنعت ميغان ماركل بالكريهة"، مضيفا: "إنها تلفيقات من قبل وسائل إعلام الأخبار المزيفة".

وأدلى ترامب بتصريحاته حول الدوقة، زوجة الأمير هاري دوق ساسكس، في مقابلة مع صحيفة "صن" البريطانية قبل زيارة رسمية له إلى المملكة المتحدة.

كانت دوقة ساسكس، الممثلة الأميركية السابقة، من أشد منتقدي ترامب.

ودعمت منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، في انتخابات الرئاسة عام 2016، ووصفته بأنه "مثير للانقسام" و"كاره للنساء".

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وقال ترامب ردا على سؤال بشأن تعليقات ماركل خلال مقابلته مع صحيفة "صن"، إن هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها بهذه التصريحات، كما أضاف "لم أكن أعرف ذلك، ماذا يمكنني أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها كانت كريهة".

ومضى يقول إنه كان سعيدا لأنها انضمت إلى العائلة المالكة وإنها مؤهلة لتكون أميرة "جيدة جدا"، وقال "إنه أمر لطيف، وأنا متأكد من أنها ستؤدي مهامها على أكمل وجه".

ونشرت صحيفة "صن" السبت تسجيلا صوتيا للمقابلة على موقعها الإلكتروني، وبعد نفي ترامب عبر "تويتر" في اليوم التالي لنشر المقابلة، أشار العديد من المعلقين إلى أن هذه التصريحات مسجلة على شريط.

وأنجبت الدوقة المتزوجة من الأمير هاري أول طفل لهما في مايو/ أيار الماضي، وتقضي الآن إجازة الأمومة ما يعني أنه من غير المتوقع أن تلتقي ترامب خلال زيارته المزمعة لبريطانيا التي تبدأ الإثنين.

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