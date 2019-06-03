حذرت مؤسسة الرئة الألمانية من خطورة السجائر الإلكترونية أثناء الحمل على الجنين، لأن السجائر الإلكترونية تحتوي هي الأخرى على مواد ضارة مثل النيكوتين.
وأوضحت المؤسسة أن النيكوتين خطر على صحة الجنين، ويرفع خطر إصابته بالربو، فضلاً عن انخفاض وزنه عند الولادة.
ولتجنب هذه المخاطر شددت المؤسسة على ضرورة إقلاع الحامل عن التدخين سواءً السجائر العادية أو الإلكترونية.
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