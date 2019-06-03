تعرفي على أهمية أكل الحامل للشوكولا

القاهرة - لايف استايل
لا داعي للقلق من زيادة الرغبة في أكل الشوكولا أثناء الحمل، فهناك دراسات تدعم أهمية أن تأكل الحامل 30 غراماً من الشوكولا يومياً طوال رحلة الـ 9 أشهر لأن ذلك يفيد نمو الجنين. ولا يعني ذلك الإفراط في أكل الشوكولا، كي لا يتسبب السكر والدهون في زيادة الوزن إلى درجة غير مرغوب فيها. لكن هناك أدلة على أن الشوكولا توفر الفوائد التالية للحمل:
* يساعد أكل القليل من الشوكولا يومياً على تقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل إلى النصف.
* الشوكولا من الأطعمة التي تساعد على اكتساب الوزن باعتدال، وفي الوقت نفسه عدم زيادة نسبة الكولسترول.
* بحسب دراسة فنلندية، تبين أن أكل الحامل للشوكولا يجعل الطفل أكثر سعادة وحيوية.
* من فوائد أكل الشوكولا يومياً أثناء الحمل أنها تقلل خطر الإجهاض بنسبة 20 بالمائة.
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