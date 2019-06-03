متى تتناول الحامل مكملات حمض الفوليك؟

يُسمّى فيتامين "ب9" بـ "حمض الفوليك" وهو من أهم المغذيات التي تحتاجها الحامل في بداية الحمل، لأنه يدخل في تركيب الحبل الشوكي والجهاز العصبي للجنين، ويؤدي نقصه إلى تشوّهات خلقية. وتحث التوصيات الطبية النساء اللاتي تخططن للحمل على البدء في تناول مكملات حمض الفوليك منذ فترة التخطيط للحمل، أو فوق العلم بحدوثه.

ولضمان حصول الجسم على ما يكفي من حمض الفوليك، يمكنك زيادة أكل الأطعمة التي تشتهر به، مثل السبانخ والحمّص والبقول والسوداني وبذور عباد الشمس والحبوب الكاملة (كالخبز الأسمر والأرز البني) والفواكه.

وتحتاج الحامل خلال الأشهر الـ 3 الأولى إلى 400 ميكروغرام يومياً من حمض الفوليك، ترتفع إلى 600 ميكروغرام يومياً خلال الأشهر الباقية، ثم تقل إلى 500 ميكروغرام يومياً خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

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متى أتناول المكملات؟ تفيد دراسات بأن النساء اللاتي تناول مكملات حمض الفوليك قبل عام من حدوث الحمل تقل لديهن مخاطر الولادة المبكرة بنسبة 50 إلى 70 بالمائة. وبشكل عام يتشكل الحبل الشوكي للطفل خلال الأسبوع الـ3 والـ 4 من الحمل، لذلك تُنصح السيدات اللاتي تخططن للحمل بتناول المكملات حمض الفوليك والأطعمة الغنية به قبل حدوث الإخصاب، أو فور العلم بحدوثه من دون تأخير.

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