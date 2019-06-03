تعرف على أهم وأبرز فوائد سلطة الفواكه

من منا لا يعشق الفاكهة و يتفنن في اكلها و بعيدا عن طعمها اللذيذ والمنعش لها فوائد صحيه كبيرة سنتكلم عنها في هذا المقال.

فوائد الفواكه

مزود الطاقة

عندما تأكل الفاكهة، تقوم بزيادة الطاقة وهذا هو السبب في اقبال الرياضيين على أكل الفاكهة أثناء وبعد ممارسة الرياضة .

الوقاية خير من علاج

مخازن الأدوية لديها العديد من أنواع أقراص الفيتامينات التي يمكن أن تعطي التغذية التكميلية خلال الأوقات الحرجة.

ومع ذلك، فمن المستحسن دائما لتناول الطعام على الفيتامينات من الفواكه بشكلها الطبيعي بحيث يتم تمنح كل الفوائد لك. كما يقال دائما، لا يمكن للفوائد الفواكه أبدا أن يكون مهزوم أو استبدالها. خلال فترة زمنية 10-20 سنة، وتناول الفاكهة بانتظام يمكن أن تغير حياتك تماما ويجعل قدرا كبيرا من الاختلاف على صحة وأداء الجسم.

تجنب الامراض

مزيج من مركبات الفلافونويد القوية، ومضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، المواد الكيميائية النباتية وعدد لا يحصى من المغذيات الصغرى وجعل الفواكه مفيد جدا لصحتك.

الاستهلاك اليومي من الفواكه الطازجة يقلل من خطر الاصابة بالسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم، وعسر الهضم، والسرطان، وأمراض القلب والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.

الفواكه تحفاظ على بشرتك نضرة، رطب وتغذي ذلك مع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وبالتالي الاحتفاظ اشعاعا الجلد الخاص بك لفترة طويلة من الزمن. في الواقع، إذا كنت تعبت من استخدام الكريمات المضادة للبثرة التجارية، مجرد محاولة بما في ذلك الفواكه مثل التوت والتفاح، أو الموز في نظامك الغذائي اليومي ونرى حب الشباب تختفي بسرعة.

قيمة الفواكه الغذائية



تقريبا جميع الفواكه لها قيمة غذائية هائلة، لكن من الواضح أن نوع وكمية من المواد الغذائية تختلف بين أنواع.

مع تغير التركيب من كل الفواكه، وتغيير فوائد صحية أيضا معهم. وتناقش القوى مفيد من الفواكه الشائعة أدناه.

التفاح

وخير مثال على فاكهة صحية كاملة هو التفاح، فإنه يساعد في عملية الهضم، ويقوي العظام وتوفر الإغاثة من الربو، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويمنع السرطان ويساعد في خفض الوزن.

الكمثرى

الفاكهة مفيد آخر هو الكمثرى، والذي هو مصدر جيد للألياف، وفيتامين C، B2، E، النحاس والبوتاسيوم. الكمثرى هي مصدر ممتاز من البكتين والألياف التي تخفض مستويات الكوليسترول في الدم بشكل فعال. ويشرع في الغالب للأطفال الرضع كما هو يعتقد أن يكون ثمرة هيبوالرجينيك التي هي آمنة تماما بالنسبة للأطفال الصغار لاستيعاب.

العنب

العنب هي أيضا ثمرة المشتركة التي يمكن تضمينها بسهولة في النظام الغذائي الخاص بك العادية. العنب تخفيف عسر الهضم، والإمساك، والتعب، واضطرابات في الكلى ومشاكل في العين. فهي غنية في العديد من الفيتامينات وتمتلك أيضا المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم.

التوت

التوت الأزرق، الكرز، والعليق الوقاية من السرطان والحفاظ على قلبك باي. إذا قمت بتضمين الكرز عصير الكرز أو في النظام الغذائي الخاص بك، يمكنك القضاء على الألم الذي يصاحب من التهاب المفاصل، والنقرس والتهاب المفاصل.

التوت لديها القدرة على علاج التهاب المفاصل بشكل طبيعي . العنب البري مع السيليكون عالية المساعدات محتوى في عمل البنكرياس وجيدة للظروف السكري. يمكن التحكم بشكل طبيعي العليق الإسهال وتشكيل خلايا الدم الجديدة، ولكن يمكن أن يكون لها أيضا رد فعل سلبي من تعزيز الإمساك. إذا خلط مع العليق والكرز أو عصير الاجاص المجفف، فإنه لن القضاء على أن الإمساك. الصوديوم عالية ومحتوى البوتاسيوم في عنب الثعلب والتوت حماية الكبد والأمعاء.

المانجو والبابايا

المانجو والبابايا وغنية بيتا كاروتين. البابايا تعمل كمضادات للاكسدة قوية مع وفرة من فيتامين C، فيتامين E، فيتامين D وفيتامين (أ) أن جميع المساعدات في أكسدة الكولسترول LDL. هذا يمنع تشكيل اللوحة الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية أو. تحصل كميات جيدة من فيتامين C من البابايا والبرتقال والجوافة والكشمش الهندي.

الطماطم (البندورة)

قد يفاجأ أن نعرف أن الطماطم (البندورة) هي في الواقع الفواكه وليست من الخضروات لا، على الرغم من أننا عادة ما تنظر فيه بوصفه واحدا من هذه الأخيرة.

الطماطم (البندورة) تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، فهي ممتازة كمطهر الدم .

حمضيات الفواكه

الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال، والليمون الحامض والليمون والجريب فروت وممتازة لجهودكم الصحة العامة . وتستهلك على نطاق واسع البرتقال لصحة الجلد والأسنان، واللثة، وإبقاء الجهاز اللمفاوي الصحي. وقد استخدمت الليمون، والفواكه الصفراء مرير، عن قضايا الرؤية لآلاف السنين، وأنه يعامل أيضا اضطرابات تتراوح ما بين نزلات البرد الشائعة لمرض الصرع. عصير الليمون يساعد الناس على فقدان الوزن أيضا. الجريب فروت يخفض نسبة الكوليسترول، ولها خصائص مضادة للأكسدة. الليمون الحامض يساعد على منع الاضطرابات مثل داء الاسقربوط، وأكوام، والنقرس، فضلا عن اضطرابات في الجهاز التنفسي والبولي.

الفواكه الجافة

الفواكه الجافة مثل التين والبلح والمشمش والزبيب هي مفيدة للغاية لصحتك. بصرف النظر عن كونها المسهلات ممتازة، المشمش هي علاج طبيعي رائع للظروف فقر الدم. التين تشمل البوتاسيوم، المعدن الأساسي الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم. الزبيب علاج فعال فقر الدم، والحماض، والحمى، والضعف الجنسي. انها تساعدك على زيادة الوزن، ويشجع على العين والأسنان وصحة العظام. التواريخ ديك وفرة الألياف التي تساعد على منع الإمساك.

فوائد سلطة الفواكه

وبنظرة عامّة فإنّ سلطة الفواكه تعمل على التحسين من عمليّة الهضم، وذلك لما تحتوي عليه من لألياف الغذائيّة، حيث إنّها تعمل على معالجة حالات الإمساك المزمن، كما تعمل على التقليل من نسبة الكولسترول الضارّ تحديداً، إلى جانب أنّها تعدّ من العوامل التي تساعد في التخلّص من الوزن الزائد، باعتبارها من الحلويّات قليلة السعرات الحراريّة. وتعمل على توفير الحماية اللازمة للخلايا ضدّ الجذور الحرّة وأضرارها، ومن ناحية أخرى فهي توفّر الحماية والسلامة للعينين، وتمنح البشرة النضارة والرونق. وتالياً نقدّم لك عزيزي القارئ طريقة تحضير سلطة الفواكه

وإذا ما أردنا الحديث عن فوائد كل صنف من أصناف الفواكه المُستخدمة في إعداد سلطة الفواكه بشيء من التفصيل فالتفاح مثلاً يعد من المصادر الجيّدة للبوتاسيوم، حيث إنّه يساعد على التقليل من خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، كما ويعمل بدوره على التقليل من الدهون و الكولسترول في الدم. ونظراً لتواجد مادّة البكتين في التفاح فإنّه يساهم بمقاومة الإمساك والغازات. الموز أيضاً يدخل غالباً في تحضير سلطة الفواكه في كافّة أشكالها يعمل على منع تصلّب كل من الشرايين والكلى، كما يقوم بمكافحة الزيادة الحاصلة في أملاح الصوديوم، ناهيك عن أنّ الموز من أنواع الفواكه التي تحمي الجسم من الإصابة بفقر الدّم، بالإضافة إلى أنّ الكالسيوم المتواجد في الموز يعدّ الأفضل من ناحية الجودة من ذلك المتواجد في الحليب والجبن، في حين أنّ الفراولة تساهم بتهدئة الأعصاب، وتعتبر مسكّنة للآلام، كما تفيد في معالجة الأمراض التي تصيب اللّثة، وتوصف لمرضى الكبد والنقرس. أمّا الكيوي فهو من أنواع الفواكه التي يًنصح بتناولها ذلك لما يعمل عليه الكيوي من مقاومة التهابات الأنسجة، إلى جانب التخلّص من الرشح الشديد، أنّ الكيوي يساعد في عمليّة الهضم، ويعمل على خفض من الكولسترول في الدمّ

فوائد الفواكه للرجيم

تحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية.

تقلل تراكم الدهون في الجسم، كما تساهم في إنقاص الوزن.

تحتوي على كميةٍ كافيةٍ من الألياف، والتي لها دور كبير في زيادة الشعور بالشبع.

تُنشط عملية التمثيل الغذائي في الجسم. تقلل الرغبة في تناول الطعام.

تُخلص الجسم من الفضلات الزائدة، وبالتالي تقلل الوزن الزائد.

فواكه يُنصح بتناولها أثناء الرجيم

الفراولة: تعتبر الفراولة من الفواكه الشتوية التي يُنصح بتناولها أثناء الرجيم، إذ تحتوي على كميةٍ قليلةٍ من السعرات الحرارية، كما تساهم في حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

الإجاص: يحتوي الإجاص على كميةٍ كافيةٍ من الألياف، والتي لها دور كبير في زيادة الشعور بالشبع. الجريب فروت: يحتوي الجريب فروت على كمية قليلة من السعرات الحرارية، كما يساعد على تنشيط عملية الأيض في الجسم.

التوت: يعتبر التوت من الفواكه الغنّية بالألياف، وبالتالي فإنه يُنقص الوزن الزائد، كما يُذيب الدهون المتراكمة في الجسم.

الخوخ: يحتوي الخوخ على كميةٍ كافيةٍ من الفيتامينات المختلفة ولعل أهمها البوتاسيوم، ويعتبر البوتاسيوم من أكثر الفيتامينات التي تساعد على إنقاص الوزن.

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التفاح: يحتوي التفاح على كميةٍ منخفضةٍ من السعرات الحرارية، وبالتالي يُساهم في إنقاص الوزن الزائد.

الرمان: يتميّز الرمان عن غيره من الفواكه باحتوائه على عنصر البولي فينول الذي له دور فعّال في تحسين عملية الأيض في الجسم. الحمضيات: مثل البرتقال، والمندلينا وغيرها، والتي تساعد على زيادة الشعور بالشبع، كما تحرق الدهون المتراكمة في الجسم.

الأناناس: يحتوي الأناناس على العديد من الإنزيمات المهمة، والتي لها دور كبير في إنقاص الوزن.

رجيم الفواكه :

رجيم الفواكه هو أحد الأنظمة الغذائية التي تعتمد علي الفواكه بشكل أساسي لما تحتوية الفواكه من مجموعة من العناصر الغذائية الهامة جدا لصحة الفرد ،رجيم الفواكه ينضم إلي أنواع الأنظمة الغذائية الصحية والسريعة في نفس الوقت .

هناك إختلاف في تطبيق رجيم الفواكه ، هناك ابعض يقوم بتطبيق الرجيم القاسي من رجيم الفواكه وهناك البعض الأخر يقوم بتطبيق الرجبم الصحي والغير قاسي .

رجيم الفواكه من أنجح أنواع الأنظمة الغذائية التي يتم إتباعها لتخلص من الوزن الزائد وبصفة خاصة للتخلص من دهون البطن والدهون المتراكمة في منطقة الأرداف ومنطقة الوسط.

رجيم الفواكه يعتمد بدرجة كبيرة علي الفواكه ، كما أنه من الممكن المزج بين الفواكة والخضروات ، سبق أن أشرنا أن هناك إختلاف في تطبيق رجيم الفواكه والنتيجة أيضا تختلف بإختلاف النظام المتبع.

رجيم الفواكه من الأنظمة الغذائية الصحية لأنه يعتمد بشكل كلي علي الكثير من الفواكه اللذيذة والتي تحتوي علي الكثير من المواد الغذائية العالية مثل التفاح والموز والمانجو والعنب وغيرها من أنواع الفواكه المختلفة.

يعتمد رجيم الفواكه بصف خاص علي أنواع الفواكه التي لا تحتوي علي عد كبير من السعرات الحراية والدهون ، كما أن رجيم الماء يعتمد بدرجة كبيرة علي الماء الموجود في الفواكه والذي يعمل علي إعطاء الإحساس بالشبع لفترات طويلة جدا مما يساعد علي تقليل كمية الطعام المتناول.

أهمية رجيم الفواكه :

1- رجيم الفواكه من الأنظمة الغذائية الرسيعة والتي تعتمد علي إنقاص الوزن في وقت قياسي جدا، تلجأ الكثير من النساء والفتيات وبصفة خاصة في حالة إقتراب أي مناسبة إلي رجيم الفواكه لأنه يساعد علي التخلص من دهون الجسم في وقت قياسي جدا.

2- يعتمد رجيم الفواكه علي أفضل أنواع الفاكهه التي تحتوي علي العناصر الغذائية المفية للجس والتي تعمل علي إكساب الجسم الطاقة والنشاط وتجعلة قادر علي القيام بكل وظائف الجسم.

3- يعتمد رجيم الفواكه علي أنواع الفواكه التي تحتوي علي سعرات حرارية منخفضة ويتجنب تماما كل أنواع الفواكة التي تحتوي علي السعرات الحرارية العالية أو السكريات والدهون العالية.

4- يعمل رجيم الفواكه علي إعطاء الجسم الطاقة والحيوية ، كما أنه يعمل علي تنشيط الدورة الدموية الموجودة في الجسم ويساعد الجسم علي القيام بكل المهام والوظائف المطلوبة منه.

4- من فوائد رجيم الفواكه أيضا أنه يساعد علي إعطاء الجسم الإحساس بالشبع لفترات طويلة جدا لأن الفواكة بكافة أنواعها تحتوي علي كمية كبيرة من الألياف الغذائية والتي تعمل علي إعطاء الجسم الإحساس بالشبع لفترات طويلة وبالتالي تقل كمية الطعام المتناول علي مدار اليوم.

5- تحتوي بعض أنواع الفواكه علي كمية كبيرة من المواد الطبيعية التي تعمل علي زيادة معدل الجسم علي الحرق ، تزداد عمليسة الحرق في الجسم وبالتالي يفقد الجسم الكثير من الدهون والسعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم .

6- يساعد رجيم الفواكه علي للتخلص من السموم الموجودة في الجسم ، لأن الفواكه يوجد بها كمية كبيرة من الماء الذي يساعد علي التخلص من كل السموم الموجودة في الجس ، الماء الموجود في الفواكه يساعد علي إعطاء الإحساس بالشبع لفترات طويلة جدا وبالتالي تقل كمية الطعام الذي نتناولة علي مدار اليوم.

7- تحتوي الفواكة علي كل أنواع الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم مثل فيتامين ج وهو المعروف بإسم فيتامين الجمال ، لأنه يعطي البشرة النضارة والصحة ، كما أنه يساعد علي التخلص من التجاعيد وعلامات تقدم السن.

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