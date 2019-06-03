10 فوائد صحية رائعة لزيت الروزماري

لزيت الروزماري خصائص مضادة للالتهابات والبكتريا والفطريات، كما أنه يحسّن الهضم والدورة الدموية. وقد تم استخدام هذا الزيت في الطب القديم ببلدان البحر المتوسط وآسيا، ويحث الطب البديل على استخدامه للأغراض التالية:

* استنشق زيت الروزماري لتقوية المناعة وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات.

* إذا كنت تشكو من عسر الهضم قم بتدليك البطن والمعدة وباطن القدم بقيل من زيت الروزماري.

* لتخفيف ألم العضلات والمفاصل يمكنك تدليكها بزيت الروزماري.

* لعلاج الصداع ضع قطرات من زيت الروزماري على راحة يدك، ثم امسح بها الأنف وحول الفم.

* لتحسين تدفق الدورة الدموية والوقاية من الجلطات يمكنك مسح الجسم وتدليك الساقين والقدمين بزيت الروزماري.

* لعلاج رائحة الفم الكريهة أضف نصف ملعقة من زيت الروزماري إلى نصف كوب ماء واستخدمه كغسول للفم.

* إذا كنت تبحث عن علاج لانتفاخ أكياس العين امسح تحت العين بقطرة من زيت الروزماري.

* استنشاق زيت الروزماري وتدليك الجلد به وسيلة فعّالة لتخفيف التوتر والإجهاد.

* بحسب الطب اليوناني القديم استنشاق زيت الروزماري يزيد التركيز ويحسن أداء الدماغ.

* يمكنك استخدام زيت الروزماري لتفادي قرص الناموس والذباب.

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