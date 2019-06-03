تعرفي على فوائد الزنجبيل التي لا حصر لها

الزنجبيل من التوابل التي تتمتع بقيمة عالية في العديد من المناطق في العالم، تمامًا مثل الكركم.

ويعود استخدام الزنجبيل إلى أكثر من خمسة آلاف سنة مضت، وهو من النباتات الرئيسية في طب الإيروفيدا الهندي القديم.

وفي مجال العلاج بالنباتات والأعشاب يُنصح بالزنجبيل لعدد كبير من الأمراض والاضطرابات، منها على سبيل المثال لا الحصر الاضطرابات الهضمية، وفقدان الطاقة، وللحيوية والنشاط، ولمحاربة الالتهابات المختلفة كذلك. كما يشتهر الزنجبيل بفاعليته للقضاء على كل أشكال الغثيان والقيء.

وفي الوقت الحاضر تجري الدراسات المختلفة على الزنجبيل وخصوصًا فضائله المحتملة ضد السرطان.

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فوائد الزنجبيل الطبية

- مضادّ للبكتيريا ومضادّ للفيروسات (بالارتباط مع القنفذية، والثوم)؛

- يساهم في تبريد الجسم، وفي تسخينه؛

- لعلاج التهابات اللوزتين والإنفلونزا ونزلة البرد؛

- لعلاج ألم الحلق والسعال والذبحة الصدرية؛

- يحفّز نظام المناعة؛

- مضادّ للحساسية والربو وأمراض الرئة؛

- طارد للحمّى، يعمل على تخفيض الحمّى ويعالج الصداع النصفي؛

- يساعد على منع الإصابة بسرطان القولون والأمعاء والمبايض (بالارتباط مع الكركم والثوم)؛

- يحمي الكبد (بالارتباط مع الكركم)؛

- يحمي الجسم من التلوث؛

- مضادّ للالتهاب قوي (يتضاعف تأثيره مع الكركم).

- يمدُّ الجسم بالقوة والطاقة والحيوية (بالارتباط مع الماكا والجنسينغ)؛

- للنقاهة والتعب الجسدي والوهن وضعف الجسم (بالارتباط مع الجنسينغ والسبيرولينا)،

- لعلاج فقدان الدافع والحافز ويعطي الطاقة للانطلاق؛

- يقوي الشهوة الجنسية عند الرجل (بالارتباط مع الماكا والتريبولوس والجنسينغ)؛

- يقوي الشهوة الجنسية عند المرأة (بالارتباط مع الماكا والتريبولوس والروديولا- أو الجذر الذهبي)؛

- يحمي صحة الجسم ويضمن أداء وظائفه بشكل جيد.

- يحفّز الشهية للأكل؛

- يخفف الآلام المعوية؛

- يخفف الغازات والانتفاخات؛

- يعالج القيء والغثيان ومرض السفر – يساعد على منع الإصابة بسرطان القولون والأمعاء (لا توجد أية دراسات علمية تؤكد ذلك)؛

- يخفض مستوى الكولسترول السيّىء (بالارتباط مع الكركم والسبيرولينا والجنسينغ وتوت غوجي)؛

- يقلل سمية بعض أنواع الأطعمة والنباتات؛

- مضادّ لالتهابات الأمعاء (بالارتباط مع الكركم حيث يُنصح بذلك بقوة)؛

- لعلاج القرحات المعدية – المعوية.

- لتخفيف ألم العضلات والمفاصل (بالارتباط مع نبتة مخلب الشيطان)؛

- لعلاج التهاب المفاصل وهشاشة العظام والروماتيزم (بالارتباط مع الكركم ونبتة مخلب الشيطان)؛

- يعالج الجروح والكسور والالتواء (بالارتباط مع البامبو وذيل الحصان والكركم؛

- يعالج الوذمة؛

- يعالج التهاب الأوتار (بالارتباط مع نبتة مخلب الشيطان والكركم)؛

- يعالج ألم العظام وعرق النسا (بالارتباط مع نبتة مخلب الشيطان).

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