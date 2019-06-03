شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت بتشترى لبس العيد..٥ أنواع أقمشة تضر بالبشرة بلاش منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يفكر الكثيرون عند شراء ملابس العيد فى نوعية الأقمشة التى تضر صحة الجلد والبشرة، وهناك نوعيات من الأقمشة آثرها سيئ علي الجلد يجب الابتعاد عنها، بحسب ما ذكر موقع who what wear.





１- قماش الخيرزان

ألياف طبيعية تستخرج من لب خشب الخيرزان، وقماش الخيرزان يمر بمراحل عديدة حتى يصبح ناعما كما ترتديه، ووفقا للأبحاث فإن عملية تحويل الخيزران إلى أقمشة حريرية صناعية تتطلب إضافة مواد كيماوية تطلق ابخرة سامة مثل :ثاني كبريتيد الكربون، وهيدروكسيد الصوديوم، وحمض الكبريتيك - التي تشكل خطر على صحتك الانجابية.

２- الصوف

أي شخص لديه مشاكل مثل جفاف الجلد أو الحكة، فإن بعض الأقمشة تؤدي إلى تفاقم المشكلة خاصة الصوف ووفقا لموقع Live Science أن ارتداء الصوف يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأكزيما وتهيج الجلد.

３- الألياف الصناعية

الأقمشة الصناعية مثل الأكريلك والبوليستر والحرير الصناعي والأسيتات والنايلون تعالج بآلاف المواد الكيميائية السامة الضارة أثناء الإنتاج، وفقًا لـ ScienceDaily وهو ما يجعلها من أكثر الأقمشة التى تضر الجلد.

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وبصرف النظر عن المواد الكيميائية السامة ، فإن الأقمشة الاصطناعية لا تجعل الجلد يتنفس وأي شخص يرتدي البوليسترفي يوم صيف حار كما يحبس النسيج أيضًا الروائح والبكتيريا الناتجة عن العرق واحترام الجلد بالقماش.

４- أقمشة مقاومة للكرمشة

أي نسيج مصنوع ليكون مقاومًا للكرمشة (حتى النسيج غير الصناعي) خطير على الجلد حيث يضاف إليه مادة كيميائية خطرة تسمى الفورمالديهايد.

５- الملابس القديمة

السبب في أن الملابس القديمة يمكن أن تكون ضارة للجلد يكمن في عدم تنظيفها جيدا قبل تخزينها في حقيبة ملابس خالية من الغبار أن تؤوي غ

الأقمشة الجيدة للجلد

أفضل الأقمشة لبشرتك هي الأقمشة الطبيعية، وتشمل هذه القطن (خاصة العضوي) ، صوف ميرينو (أكثر ليونة من الصوف بفضل الألياف الدقيقة) ، الكشمير ، الحرير ، والكتان.