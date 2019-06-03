كيف يمكن للأمهات نقل مناعة طويلة الأمد لأطفالهن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توصل مؤخرًا باحثون من جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا إلى أن الحماية المنيعة التي يمكن أن تنتقل عبر حليب الأم الطبيعي لأطفالها، قد تستمر لسنوات أطول مما كان متوقعًا.

واكتشف الباحثون من التجارب التي أجروها على مجموعة من الفئران بالمختبر، أن الأمهات اللاتي تعافين من عدوى يمكنهن نقل مناعتهن عبر حليب الثدي مع آثار طويلة الأمد.

وقال الباحثون إنهم وجدوا في إحدى الحالات أن أحد الفئران الصغيرة اكتسب مناعة وحماية من عدوى الدودة بقية حياته. وجاء هذا الكشف، الذي وصفه الباحثون بـ "اللافت للنظر"، ليعزز درجة فهمهم للطريقة التي تؤثر بها الأمهات على صحة أطفالهن.

لكن الباحثين شددوا في الوقت نفسه على أن كشفهم هذا لا يعني أن حليب الأم يمكن أن يغني عن اللقاحات، بل يمكن الاستفادة منه في تحسين تركيبة الأمصال العلاجية في المستقبل القريب.

ونوه الباحثون إلى أن النتائج أظهرت لهم أن المناعة تُنقَل من الأم في خلايا مختلفة عما كانوا يتوقعونها في البداية، وتبين لهم أن المناعة ضد الأمراض تنقل عبر كريات الدم البيضاء وليس الأجسام المضادة، كما كان يعتقد في السابق. وأضاف الباحثون أن النتائج أظهرت أيضًا أن بمقدور الأطفال اكتساب مناعة من أمهاتهم قبل أن يولدوا.