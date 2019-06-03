فوائد عديدة لـ"القرفة" ضد الشرور الصغيرة في الحياة اليومية

فوائد القرفة لا تعد، فهذه التوابل تحتل مكانة مفضلة بين نظيراتها الصحية الأخرى، ويمكن إيجادها إما على شكل مسحوق أو عيدان. فوائد القرفة عديدة، فهي محفّزة ومطهّرة، ومن التوابل القيّمة ضد الشرور الصغيرة في الحياة اليومية.

فوائد القرفة

تشتهر القرفة بفضائلها المضادّة للشيخوخة، بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة وخصوصًا التانين. ويساعد التانين الجسم على محاربة الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة خلايا الجسم.

فوائد القرفة في محاربة الرؤوس السوداء

القرفة من التوابل التي تمتلك خصائص مضادّة للبكتيريا، الأمر الذي يجعلها فعّالة في إزالة الرؤوس السوداء عن البشرة. إمزجي في وعاء ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. إمزجي جيدًا وضعي هذا الخليط على الرؤوس السوداء، واتركيه على بشرتكِ حوالى ربع ساعة. يمكن عمل هذا القناع مرتين في الأسبوع.

فوائد القرفة في تخفيض مؤشر السكر في الدم

تسمى القرفة أيضًا "أنسولين الفقراء"، حيث تعمل على تخفيض مستوى السكر في الدم. وقد أثبتت دراسات عدة، أنّ تناول نصف ملعقة صغيرة يوميًّا من القرفة خلال الوجبة، يكفي لتخفيض مستوى السكر بحوالى 25 في المئة. وهذه أنباء رائعة لمرضى السكري، وخصوصًا أولئك الذين يعانون داء السكري من النوع الثاني.

فوائد القرفة في تخفيض مستوى الكولسترول

وفقًا لدراسة باكستانية أُجريت عام 2003، فإنّ تناول ما بين غرام إلى 6 غرامات من القرفة خلال 40 يومًا، يخفّض مستوى الدهون الثلاثية بحوالى 23 إلى 30 في المئة، ومستوى الكولسترول السيّىء LDL بحوالى 7 إلى 27 في المئة. وهذه أسباب إضافية لإضافة ملعقة صغيرة من القرفة إلى نظامنا الغذائي.

فوائد القرفة في تعزيز الذاكرة

إنّ أكل القرفة يزيد إنتاج بنزوات الصوديوم في الدماغ، وهو مركّب يعمل مباشرة على قرن آمون، وهي المنطقة الأساسية للذاكرة والتعلم. فالقرفة تحمي أو على الأقل تقلل آثار الأمراض مثل باركنسون والزهايمر.

فوائد القرفة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

للقرفة عدد من التأثيرات المفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لدراسة أُجريت حديثًا، فإنَّ لهذه التوابل القدرة على زيادة الدورة الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن. فالأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن، وخصوصًا عند مستوى المعدة والبطن، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى الرغم من أنّ استهلاك القرفة لا يقلّل كليًّا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنّ الكثير من الناس لا يهملون فضائل هذه التوابل في هذا المجال.

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فوائد القرفة في تخفيف ألم الحلق

الخصائص المضادّة للبكتيريا في القرفة، تُعتبر علاجًا رائعًا ضد ألم الحلق. أضيفي من عود إلى عودين من القرفة إلى نصف كوب من الماء الذي يغلي، لبضع دقائق، ثم اسكبي السائل في كوبكِ المفضل واشربيه.

فوائد القرفة في علاج ألم المعدة

لقد استخدم اليونانيون والرومان القرفة لتحفيز الشهيّة وتحسين الهضم.

فوائد القرفة في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا

بسبب محتوى القرفة العالي من الألدهيد السيناميني، وهو مضادّ قوي للفطريات، ومضادّ للفيروسات والطفيليات، ومضادّ للبكتيريا، فقد تساعدنا على محاربة نزلات البرد والحالات الأخرى الشبيهة بالإنفلونزا، ومن أجل التخلص من كل هذه الأعراض غير المرغوبة، وخصوصًا لكي لا تطول معاناتنا من نزلات البرد والإنفلونزا، ضعي ملعقة صغيرة من لحاء القرفة في كمية من الماء الساخن، وأضيفي إليها فصّين من القرنفل، واخلطي جيدًا. أنزلي المزيج عن النار واتركيه يُنقع لمدة 15 دقيقة، ثم أضيفي إليه القليل من الليمون والعسل واشربي.

فوائد القرفة لـ آلام الحيض

تمتك القرفة خصائص مضادّة للالتهابات وفعّالة في تقليل الآلام المرتبطة بتشنجات الحيض، من أجل ذلك يكفي أن تضعي بضع نقاط من زيت القرفة العطري الأساسي، على كمادة دافئة، ثم ضعي الكمادة على بطنِك.

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