يمكن تنحيف البطن والخصر بممارسة الرياضة واتباع بعض الحميات الغذائية القاسية، لكن يُمكن تحقيق هذه الغاية من خلال إدراج بعض المشروبات الطبيعيَّة في نظامك الغذائي، وهو ما يُسرِّع عمليَّة إحراق الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والخصر.

إليك أفضل 3 مشروبات طبيعية لتنحيف البطن والخصر:

1. عصير الخضراوات

الخضراوات مفيدة جدًّا للصحَّة، وهي تستخدم في أنظمة الرجيم الغذائيَّة المُخسِّسة، كما أنَّ عصير الخضراوات فعَّال للغاية في إحراق السعرات الحرارية المتراكمة في منطقتي البطن والخصر.

• المُكوِّنات: ثمرتان مُتوسِّطتا الحجم من التفَّاح، وحبَّة من الشمندر، وحبَّتان مُتوسِّطتا الحجم من الجزر، ونصف الحبَّة من الخيار، وكوب صغير من الهندباء الخضراء المفرومة (يمكن استبدال السبانخ بها)، وملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج، وثمرة من البرتقال مُقشَّرة.

• طريقة التحضير: تُعصر المكوِّنات بوساطة عصَّارة الخضراوات. ويُشرب هذا الخليط لثلاث مرَّات في اليوم.

• فوائد عصير الخضراوات: يُعتبر محتوى الخضراوات من السعرات الحراريَّة منخفضًا، فيما هي تزخر بالمُقابل بالفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية المهمة للَّجسم.

2. عصير البطيخ

يُرطِّب البطيخ الجسم، وهو يحتوي على سعرات حراريَّة قليلة، والكثير من الماء، علاوة على ذلك، يحتوي البطيخ على الأرجنين، وهو حمض أميني يزيد كتلة العضلات، ويُقلِّل في الوقت نفسه دهون الجسم.

• المُكوِّنات: حبَّة متوسِّطة الحجم من البطِّيخ، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وكوب من الثلج، ونصف الكوب من الماء.

• طريقة التحضير: يُقطّع البطيخ، فتُزال البذور منه، ثمَّ تُهرس قطع البطيخ في الخلاط الكهربائي. تُضاف المكونات الأخرى إلى العصير.

• الفوائد: يُساعد البطيخ في إزالة الشحوم والدهون من منطقتي البطن والخصر، وأيضًا في خسارة الوزن؛ فهو ليس مجرّد ماء بل يحتوي على العديد من العناصر المُفيدة؛ كالبوتاسيوم والفيتامين ج والكاروتين، والقليل من الكالسيوم والمغنسيوم والحديد، وفي كلِّ مائة جرام من البطِّيخ ثلاثين سعرة حراريَّة.

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3. عصير الجزر

يُساعد عصير الجزر في إحراق دهون البطن والخصر بشكل كبير؛ لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، كما أنّه يحفّز إفراز المادة الصفراء التي تعمل على إحراق الدهون، ويُساهم في تنظيف الجسم من السموم.

• المُكوِّنات: ثلاث حبَّات من الجزر الطازج، وكوب من الحليب خالي الدسم، وملعقة صغيرة من حبِّ الهيل، وكوبان من الماء.

• طريقة التحضير: يُوضع الجزر والماء وحبّ الهيل في قِدر على النار، حتَّى يغلي هذا الأخير، مع مُلاحظة نضوج الجزر. ثمَّ، يُضاف الماء والجزر إلى وعاء الخلَّاط الكهربائي، حتَّى يتشكَّل خليط متجانس القوام، بعدها، يُوضع الحليب في قِدر على النار إلى أن يغلي، ويُترك ليبرد، تُمزج المكوِّنات جيِّدًا، وتُحفظ في الثلَّاجة.

• الفوائد: يحتوي الجزر على القليل من السعرات الحرارية، وهو يزخر بالألياف بالمُقابل، ما يُساعد في خسارة الوزن، وهو قليل السكَّريات، ممَّا لا يتسبَّب يزيادة بالوزن. وفي الجزر، كمٌّ جيّد من الماء.

نصائح مفيدة لتنحيف البطن والخصر

• اتّباع نظام رجيم غذائي منخفض السعرات لتنحيف منطقة البطن والخصر، وتحفيز عمليَّة إحراق دهون الجسم.

• تناوُل الحبوب الكاملة، كالقمح الكامل والشوفان الكامل والأرز البنيّ، مع تجنُّب الخبز الأبيض والأرز الأبيض.

• الابتعاد عَن الوجباتِ السّريعَة والسُّكرّيات، وتجنب الأطعمة الغنيّة بالدهون، والتركيز على تناول الخضراوات والفواكه.

• شرب كمّ وافر مِنَ الماء بين الوجبات وأثناء تناول الطعام،؛ إذ يساعد ذلك في خفض السعرات الحراريّة المتناولة، مما يؤدي إلى خسارة الوزن.

• تناول الطعام ببطء، من خلال المضغ الجيد، واستعمال الأطباق والملاعق صغيرة الحجم.

• إضافة البهارات والتوابل التي تساهم في التحكّم بمستوى السكر والإنسولين في الدم، والتي تشمل: القرفة والكركم والفلفل الأحمر الحار والقرنفل.

• النوم لنحو 7 ساعات ونصف الساعة في كل ليلة؛ حيث لوحظ أن عدم الحصول على قدر كاف من النوم يتسبّب باختلالات أيضية تساهم في تراكم الدهون، لا سيَّما في منطقة البطن.

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