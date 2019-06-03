مقتل سيدة سقطت في شلال "إيغل فولز" أثناء التقاط صورة

لقيت امرأة حتفها، بعدما غرقت في شلال شمالي كاليفورنيا، إثر انزلاقها من أعلى القمة، وفق ما ذكرت السلطات، السبت.

وقالت سلطات الوقاية في تاهو، في بيان، إن المرأة توفيت، الجمعة، في شلال "إيغل فولز"، مشيرة إلى أن طاقم الإنقاذ نجح في انتشال جثتها، وتابعت أن "المياه الباردة للغاية التي تغذي الشلال تتحرك بسرعة كبيرة بسبب ذوبان الثلوج في جبال سييرا نيفادا المحيطة".

ويرتفع شلال "إيغل فولز"، المطل على بحيرة تاهو، بنحو 45 مترا (150 قدما) عن سطح الأرض، ونقل موقع "إنسايدر" عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا الضحية قريبة جدا من الحافة، تحاول التقاط صور تذكارية، مشيرين إلى أنه "لم يكن هناك أي حاجز يمنع الوصول إلى منطقة الخطر".

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ولم تكشف السلطات أي معلومات بشأن الضحية، التي تنضاف إلى قائمة الضحايا الذين لقوا مصرعهم، خلال التقاطهم الصور.

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