شكرا لقرائتكم خبر عن تخمة وكسل.. مشكلات يتعرض لها الأطفال فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، وأيام الأعياد قد تكون بيئة خصبة لتعرض بعض الطفال لمشاكل صحية نتيجة لكثرة تناول الحلوى والكحك واستخدامهم للألعاب النارية أو اللعب بالحدائق والمتنزهات وهو ما قد يعرضهم للسقوط، ولكى يمر العيد بسلام يجب اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية خاصة مع الأطفال، حسبما ذكر موقع "webmed". مشاكل صحية يتعرض لها الأطفال فى العيد مشاكل صحية يتعرض لها الأطفال فى العيد 1- تناول كميات كبيرة من الكعك في الأيام الأولى من العيد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي للطفل. 2- تناول حلوى مجهولة المصدر قد يعرضهم للتلوث والاصابة بنزلات معوية. Advertisements 3- التخمة والكسل. 3- قلة الشهية نتيجة لكثرة تناول الحلويات. 4- احتمالات عدوى الجهاز التنفسي نتيجة لكثرة الاختلاط فى أوقات الأعياد. 5- التعرض لخطر الإصابات نتيجة اللعب فى الملاهى . 6- اللعب باللألعاب النارية يعرض الأطفال لإصابات بالعين والوجه واليدين. 7- تناول الأسماك المملحة ممنوع على للأطفال أقل من 5 سنوات

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