شكرا لقرائتكم خبر عن "أورف".. مرض جلدى ينتقل للإنسان عند تعامله مع الأغنام والماعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأمراض التى يمكن أن تنتقل للإنسان من تعامله مع الحيوانات، ومن بين هذه الأمراض مرض "أورف" الذى يمكن أن تنتقل العدوى إليك من التعامل مع الأغنام والماعز، فى السطور التالية نتعرف على المزيد عن مرض "أورف"، بحسب موقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

"أورف" هو مرض جلدي فيروسي يمكن أن ينتشر للبشر عن طريق التعامل مع الأغنام والماعز المصابة، ويُعرف هذا المرض - الناجم عن فيروس بارابوكس - أيضًا باسم التهاب الجلد البثرى المعدى، غث الفم.



مرض أورف

فى الإنسان تكون العلامة الأولى للورم عبارة عن كتلة صغيرة أو حمراء أو حكة أو ألم تظهر عادة على الأصابع أو اليدين أو الساعدين أو الوجه بعد فترة حضانة للفيروس من 3 إلى 5 أيام.

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ومع تقدم الحالة على مدى فترة تتراوح من 3 إلى 6 أسابيع، تتطور البثرة من الأعلى ثم تنتهى القشرة.

وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى ارتفاع درجة الحرارة والتعب العام وتضخم الغدد اللمفاوية.

وينتشر الفيروس عن طريق التعامل مع الأغنام أو الماعز المصابة أو الذبائح المصابة أو المواد الملوثة.

يُعتقد أن التعامل مع الحيوانات المصابة بالقرب من فمه يزيد من خطر الإصابة بالمرض.