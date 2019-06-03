كيف تحسبين حملك..بالهجري؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 09:44 صباحاً - كثير من الحوامل يفضلن حساب حملهن بالهجري؛ نظراً لاعتمادهن على التاريخ الهجري في حياتهن اليومية، والأمر لم يعد صعباً؛ إذ من الممكن حساب موعد الولادة بالهجري عن طريق "الإنترنت" –حساب الحمل بالهجري- بل موعد الإخصاب المتوقع بالهجري بعد حساب الحمل بالأسابيع والأشهر والأيام، وكذلك الفترة المتبقية للحمل وهكذا. تعتمد خدمة "حاسب الحمل بالهجري" على عدة مداخلات لتتم العملية بانتظام؛ أول خطوة: إدخال تاريخ اليوم الأول من آخر دورة شهرية -اليوم، الشهر، السنة- ولابد أن تكون المعلومات صحيحة ودقيقة بعدها يتم عرض النتائج. Advertisements يتم حساب الحمل بالهجري عن طريق الإنترنت في أغلب المواقع من دون حاجة إلى الاعتماد على التاريخ الميلادي، أو أي تاريخ آخر؛ الآلية تسمح بحساب أسابيع الحمل بالهجري..أسبوع الحمل الحالي وعدد أيامه بالإضافة إلى عدد الأسابيع المتبقية لانتهاء الحمل، بعد إدخال تاريخ أول يوم من آخر دورة شهرية هجرياً. الخطوة الثالثة: ينصح كل حامل تنتظر مولودها الجديد بأن تقول أمام أي شخص: أنا حامل بشكل متكرر كل أسبوع، لمتابعة صحتها وصحة مولودها المنتظر. لكل حامل تريد حساب موعد ولادتها بالهجري أن تبدأ في البحث عن برنامج "حساب الحمل بالأسابيع بالعربي اي بالهجري"، والأمر سهل، وبه الكثير من الخدمات والمعلومات القيمة جداً لكل امرأة حامل.

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