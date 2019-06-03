مخاطر الشهر الرابع من الحمل ومشاكلك مع السمنة والضغط والإجهاض!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 09:44 صباحاً - في هذا الشهر تدخل الحامل مرحلة مميزة؛ فمع بداية الأسبوع الرابع عشر يصبح الجنين أكثر حيوية ونشاطاً، فإلى جانب حركات أطرافه غير الإرادية، فهو يستطيع فتح فمه وتحريك عينيه وتقطيب حاجبيه، وسوف تشعرين بطفلك يتحرك لأول مرة قرابة الأسبوع السادس أو السابع عشر وعلى نحو مفاجئ، لكن هناك مشاكل أيضاً؛ حيث تستعيدين شهيتك وتزداد شراهتك، سيرتفع ضغط دمك، وتصابين بالزلال، وأحياناً تكونين عرضة للإجهاض.. للتحذير معنا الدكتور عبد الحميد السبيلي أستاذ أمراض النساء والتوليد. نعم ستتخلصين من الغثيان والتعب اللذين عانيت منهما في الشهور الأولى، ولكن شهيتك المسترجعة ستزيد من سمنتك، لذا احرصي على تناول وجبات متوازنة دون انسياق إلى الشراهة؛ حتى لا تندمي لاحقاً. زيارتك للطبيب بدءاً من هذا الشهر ستكون شهرية، يدقق فيها على وزنك وضغط دمك، ويتحقق من عدم وجود زلال وسكر في البول، ويطلب تحليلاً عادياً للدم للتحقق من نسبة السكر فيه، ومقدار الكرات الحمراء والبيضاء. للعلم: جسمك في هذا الشهر يفرز كمية كبيرة من البروجسترون؛ الذي يؤدي إلى استرخاء جميع العضلات الملساء، ومعها يتباطأ عمل الأمعاء -كسل هضمي- احذري: لا تدعي الإمساك يتملك منك، وأقبلي على الأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف إذا كان الإمساك شديداً، ولا تتناولي أي دواء دون استشارة الطبيب. زيارة الطبيب مهمة جداً؛ لأنها تتيح له الاطلاع على حال عنق الرحم، وإيجاد الإجراءات المناسبة..خاصة إذا كنت أنجبت أكثر من مرة في السابق، وإذا كنت أنجبت مرة واحدة، ولكن الولادة كانت صعبة. Advertisements كذلك ترجع أهمية المتابعة إذا سبق أن أجهضت حملك إرادياً، أو إذا كنت من "بنات الستلبان" أي اللاتي ولدن من أمهات تناولن دواء مضاداً للإجهاض جرى وصفه للحوامل ما بين 1948-1975، فأكثر من نصفهن يعانين من تشوه في المهبل، وحالات حمل خارج الرحم أو الإجهاض التلقائي أو الولادة المبكرة. من مخاوف الشهر الرابع أيضاً؛ المغص والتقلصات، وهي أشبه بتدريب الرحم على تقلصات الولادة، ويحدث فيها شد لعضلة الرحم، ويستمر هذا الشد ما بين 30-60 ثانية، ويمكن أن يستمر دقيقتين، وهي غير منتظمة لكنها تكون شديدة في بعض الحالات وخفيفة في حالات أخرى. ويفضل التقليل من الجماع. النزيف المهبلي أيضاً من مخاطر الشهر الرابع، وعلى المرأة أن تنتبه له بشكل كبير؛ لأنه غالباً ما يشير إلى تعرض الحامل للإجهاض أو لأية مشكلة أخرى تواجهها، ويفضل الذهاب للطبيب. ارتفاع درجة الحرارة في الجسم إذا عانت الحامل من أي مرض كان، وترتب عليه الحمى، هذا الأمر قد يؤثر بشكل سلبي على صحة الجنين ونموه في الرحم، لذلك على الحامل ألا تهمل أي أعراض قد تمر بها. أهم مخاطر الشهر الرابع هو الإجهاض؛ والذي يتم بسبب المعاناة من أمراض القلب، السكري، أمراض الكبد، أو مرض نقص المناعة الذاتية -الإيدز- وزيادة الضغوطات النفسية.

وأحياناً يكون الإجهاض بسبب تناول بعض الأدوية، تناول الأطعمة غير المطبوخة كالسوشي، التدخين، الكحول، القيام بمجهود جسدي أو رفع أشياء ثقيلة أو بعض أنواع الحوادث كالسقوط القوي أو حوادث السير.

من علامات بداية الإجهاض: تشنجات حادة أسفل البطن، نزيف حاد من المهبل، آلام أسفل الظهر، إسهال متواصل، غثيان قوي، مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وإحساس بضعف عام مع دوار شديد.

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