ما هي مدرات الحليب لدى الحامل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 09:44 صباحاً - لبن الأم المرضع له أهمية قصوى لدى أطفالها حديثي الولادة، الدكتورة سكينة جمال "خبيرة التغذية" تقدم، قائمة من الأطعمة والمشروبات التي تعتبر بمثابة مدرات الحليب لدى المرأة المرضع.

دقيق الشوفان

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يمد الشوفات الجسم بالعديد من الفوائد، ويساعد على تنظيم السكر خلال الحمل وبعد الولادة، كما يساعد على إدرار الحليب لدى المرأة الحامل، كما يحتوي على العديد من الألياف التي تساهم في علاج الهضم لدى المرأة المرضعة والحوامل .

السبانخ

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تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التي تساعد في إدرار الحليب لدى المرأة المرضع.

أوراق الشمندر السكري

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لأوراق الشمندر السكري مفعول السبانخ نفسه من حيث إدرار الحليب والفوائد الأخرى المذكورة.

مشروب المغات

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يعتاد أغلب المرضعات على تناول شراب المغات الذى يساعد في إدرار اللبن بغزارة مع الحرص على عدم زيادة الوزن بسبب تناوله، فيمكن للمرأة المرضع تقليل كمية السمن عند إعداده لعدم التسبب في زيادة وزنها بنسبة كبيرة.

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السمسم الأسود

عصير زبيب العنب الأسود ​ على الحامل الحرص على تناول المياه بكثرة والسوائل أبرزها عصير زبيب العنب الأسود. الشعير ​ من مدرات الحليب كما يرطب جسم المرضع وجسم الرضيع. يتم تناوله بغليه في الماء لفترة (ساعتين)، ومن ثم تبريد الماء الذي غلي فيه، وبعدها شرب تلك المياه. يمكن شرب ماء الشعير مرة واحدة في اليوم. الأرز البني والمشمش وسمك السلمون تساعد هذه الأصناف على إدرار الحليب بنسبة كبيرة. ​

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