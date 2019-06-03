شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخسى بعد رمضان؟.. اعرفى النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلبنا يزداد وزنه فى شهر رمضان، وهذا للإكثار من تناول الحلويات الشرقية وشرب العصائر المحتوية على كميات عالية من السكر والسعرات الحرارية، وكل هذا يتم اختزانه فى الجسم على هيئة دهون يصعب التخلص منها، ولحل هذه المشكلة يمكن اتباع نظام غذائي سهل وبسيط، وذلك وفقا لموقع "healthline".

الجزء المهم لخسارة الوزن هو التقليل من السكريات بقدر الإمكان، ومن الممكن الحصول على السكريات الطبيعية من خلال تناول النشويات.

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يفضل تناول الحبوب الحبوب الكاملة من الدقيق الأبيض، حيث سيشعرك بالشبع لأطول فترة ممكنة.

الخضراوات والفواكه تحتوى على كم هائل من الألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها منخفضة في السعرات الحرارية.

تناول الشاي الأخضر يساعد على رفع معدل الحرق، لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة.