10 أعراض مبكرة لمرض التصلب المتعدد

يُعد مرض التصلب المتعدد من الأمراض العصبية المزمنة التى يمكن أن تؤثر على المخ والنخاع الشوكي والأعصاب البصرية في عينيك، ويمكن أن يسبب مشاكل في الرؤية والتوازن والتحكم في العضلات ووظائف الجسم الأساسية الأخرى، وقد تظهر مجموعة من الأعراض المبكرة المرض يجب أن تنتبه لها.

و ذكر موقع "ms society"، أنه غالبًا ما تكون الأعراض مختلفة لكل من لديه المرض، فبعض الناس لديهم أعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى علاج ببنما يواجه الآخرون مشكلة في التنقل والقيام بالمهام اليومية.

ويمكن أن يُسبب التصلب المتعدد، مجموعة واسعة من الأعراض وليس هناك قائمة محددة من العلامات المبكرة، وتختلف الأعراض من شخص لآخر.

اقرأ أيضًا:

وتعد مشكلة الرؤية، المعروفة باسم التهاب العصب البصري، أحد الأعراض المبكرة الأكثر وضوحًا، هذا إلى جانب:

- فقدان التوازن والدوار.

- تصلب أو تشنجات.

- رعشة.

- إعياء.

Advertisements

- ألم.

- مشاكل المثانة.

- مشكلة فى الأمعاء.

- مشاكل في الرؤية.

- مشاكل في الذاكرة والتفكير.

قد يهمك أيضًا:



مشروبات الطاقة تُحطِّم أربعًا مِن الأسنان الأمامية لطالب بريطاني

المشروبات المُحلاة صناعيًا تزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب