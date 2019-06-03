شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الصحى.. تعرف على الآثار الجانبية للأنظمة الغذائية غير المتوزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشكل النظام الغذائي غير المتوازن العديد من المخاطر قصيرة المدى، مثل قلة النوم ومشاكل في المزاج وحرقة المعدة وعسر الهضم وضعف وظائف المخ.

ويمكن أن يؤدي أيضا اتباع نظام غذائي غير متوازن إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكر وتسوس الأسنان ومرض القلب التاجي وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وسوء التغذية وهشاشة العظام، ولذا يجب اتباع نظام غذائي صحي.



مكونات النظام الغذائي الصحى مكونات النظام الغذائي الصحى

يجب اتباع نظام غذائي متوازن من جميع المجموعات الغذائية الأساسية لتزويد الجسم بمستويات وفيرة من الدهون الصحية والكربوهيدرات والبروتينات والمعادن والفيتامينات، حيث يوصي معظم خبراء التغذية بتناول ما لا يقل عن ست حصص من الحبوب وأربعة حصص من الخضروات وأربع حصص من الفاكهة كل يوم، وفقًا لتقرير جريدة "New York Times" .

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يجب أن يكون أيضا مصحوبًا بشرائح من الأسماك أو الدواجن وثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم مثل اللبن أو الجبن أو الحليب.

من أجل اتباع نظام غذائي متوازن، من المهم أيضًا موازنة السعرات الحرارية مع ممارسة الرياضة.

من الضرورى أيضا تجنب الأحماض الدهنية غير المشبعة بأي ثمن لأنها دهون غير صحية، وفد توجد عادة في السلع المخبوزة تجاريًا مثل الكعك والكعك والأطعمة المصنعة والسمن والأطعمة المقلية.